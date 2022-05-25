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反聖嬰再發威 加劇全球天氣亂象
連續三年都出現了反聖嬰狀況，美國恐再逢乾旱、澳洲洪患成災！2020年與2021年都出現反聖嬰現象，造成全球極端氣候狀況，但根據估計有此狀況將延續到明年4月。氣象專家警告，今年將是北太平洋的颱風旺季。台灣則可能受到南海的颱風影響，並遭逢寒冷的嚴冬。
反聖嬰再延續
《Discovey》報導，2020年與2021年接連出現反聖嬰現象，導致美洲西南部遭逢嚴重乾旱、澳洲發生毀滅性的洪災。然而，根據美國氣象局的資料，反聖嬰現象將延長到明年四月，而且有6成的機會，影響時間會持續到明年冬季。
反聖嬰現象代表太平洋中東部海水異常變冷的情況，而西部的海水溫度增高，氣溫下降，影響包括美洲西南部變得異常乾燥；東南亞地區降雨增加；東亞地區則會變得寒冷。正常來說，反聖嬰現象都只會出現一年，但有時會持續兩、三年，為全球氣候帶來挑戰。
預防強烈颱風
《BBC》警告，今年將會有一個非常活躍的「颱風季節」，科羅拉多州立大學預報員表示，預計至少有 70% 的機會，會有一場大型颱風襲擊美國。
此外，隨著全球暖化的狀況加劇，海水溫度也變暖，導致海上形成風暴的機率大幅增加。根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）估計，強烈熱帶氣旋的比例將隨著全球暖化的加劇而增加。
台灣今冬變很冷
而反聖嬰狀況延續，包括台灣在內的北半球比較容易受到冷空氣的襲擊，可能會讓台灣今年的冬天「變得很冷」。同時，由於反聖嬰狀況影響，熱帶氣旋影響區域會比正常偏南或偏西，菲律賓與南海區域會出現更多的熱帶氣旋，恐怕也會影響到台灣。
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