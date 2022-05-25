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大腸直腸癌年輕化 醫籲出現這些症狀及早檢查

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
黃耀康醫師表示，出現症狀因盡早檢查問題出在哪。圖／天晟醫院提供
黃耀康醫師表示，出現症狀因盡早檢查問題出在哪。圖／天晟醫院提供

台灣10癌症大死因排名第3名為大腸癌，醫師指出，飲食習慣及各種原因，讓大腸直腸癌發生率有年輕化的現象，因此，定期接受胃鏡及大腸鏡檢查是需要的，提早治療十分重要。

桃園中壢天晟醫院胃腸肝膽科醫師黃耀康表示，誘發胃癌的外在危險因子為幽門螺旋桿菌感染，高鹽飲食，醃肉，加工處理過或炭烤過的食物，低水果攝取，體重過重或肥胖，抽煙及喝酒等。

而誘發大腸直腸癌的外在危險因子包括久坐不運動，低蔬果攝取，低纖高脂肪飲食，長期攝取紅肉，高溫烹調或加工處理過的肉類食物，體重過重或肥胖，抽煙及喝酒等。

黃耀康表示，若出現上消化道出血、吞嚥困難疼痛，胃酸逆流或火燒心、消化不良產生胃脹氣、上腹疼痛不適、曾經診斷患有上消化道病變、非典型胸痛，原因不明的體重減輕等問題，建議接受胃鏡檢查。

而出現下消化道出血、臨床上疑似大腸直腸息肉或惡性腫瘤，或大腸炎症、大腸直腸息肉或惡性腫瘤切除術後的定期追蹤、急性及慢性腹瀉、原因不明的腹痛、慢性便秘或大便習慣改變、腹部X光或下消化道攝影檢查結果異常者，黃耀康建議應接受大腸鏡檢查。

黃耀康醫師表示，不少民眾不願意接受內視鏡檢查，常常因為害怕檢查過程引起的不適感而卻步，天晟醫院設立內視鏡健檢中心，提供舒眠胃腸鏡及無痛胃腸鏡檢查服務，使胃腸鏡檢查在專業與更安全、舒適且迅速的環境下檢測。

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