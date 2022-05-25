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買早餐中大獎 全聯五股德音店開出本期統一發票千萬特別獎

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯111年3、4月份共開出1張千萬特別獎與1張200萬特獎。圖／全聯福利中心提供
全聯111年3、4月份共開出1張千萬特別獎與1張200萬特獎。圖／全聯福利中心提供

財政部稍早公布了今年3、4月統一發票得獎號碼，特別獎「32220402」；特獎「99194290」；頭獎3組分別為「16525386」、「28467179」、「27854976」。全聯福利中心也迅速公告本期統一發票共開出1張千萬特別獎與1張200萬特獎，其中千萬特別獎開出門市為五股德音，消費者花費359元購買鮮乳、饅頭、肉包、蛋餅皮與We Sweet法式布蕾派等食品，就被幸運神眷顧。而200萬特獎開出門市為永康南工，幸運得主花費476元就中獎。

全聯3、4月份共開出超過21萬個獎項，提醒3、4月份有來全聯消費的民眾，趕快對一下手中的發票，千萬特別獎與200萬特獎得主可能就是你。若是使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯，除了可對統一發票中獎號碼，也可對雲端發票專屬獎號碼，對獎機會多更多。

統一發票 頭獎 饅頭

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