急募款！萬戶貧困家庭求助 家扶5月先發3千物資箱

疫情近日再度延燒，家扶基金會統計，截至今年4月底已有1萬1341戶扶助家庭因疫情經濟受創，更陷急難窘境，加上近期各縣市學校陸續停課，為確保弱勢學童不愁三餐，家扶5月先配送3000份物資箱至扶助家庭，年度累計也已發出8252戶急難救助金，然而因疫情持續擴散，家扶急難救助及助學缺口尚有2000萬元，盼社會大眾齊助貧困家庭度過艱困時期。

家扶弱勢家庭照顧能力與需求調查指出，因疫情超過2成家長請防疫照顧假，影響家中經濟，超過5成家庭生活物資不足，近3成防疫物資不足，6成受扶助家庭因疫情減少收入，近來確診數持續飆升，本周全台多數學校停課更衍生子女照顧需求，許多弱勢家長被迫暫停工作，微薄的收入每況銳減。

家扶指出，今年累計至5月20日，已有超過3137名扶助家庭成員確診，數字不斷攀升新高，領有身心障礙手冊的小維，家中尚有三個弟妹，其中兩位有發展遲緩議題，就醫與治療頻繁，母親因照顧孩子而無法工作，家中僅依靠父親臨時工的薪資，5月中時，父親因工作染疫，連帶影響母親、小維及7個月大的弟弟確診，家中頓失收入，且因弟弟年幼，於負壓隔離病房治療，病況不穩已讓父母憂心，衍生之醫療費用更是龐大的壓力。

疫情洪峰將屆，對弱勢家庭勢必帶來更大的考驗，家扶基金會處長林秀鳳表示，疫情帶給弱勢家庭的衝擊更甚一般家庭，弱勢兒少停課的生活與學習也令人擔憂，家扶社工持續關心扶助家庭因應狀況，提供各式扶幼服務與協助，目前已有破萬戶弱勢家庭遭遇急難，或兒少學習所需拉警報，盼社會大眾在此最需要的時刻，疫起扶幼助貧渡難關，幫助弱勢家庭與兒少安家、安學與安心。