姓名有「銀、角、零、卡」這四個字，不囉嗦直接送1萬！

聯合線上／ 楊順平

中租控股（5871）旗下金融消費「零卡分期」品牌近期更名為「zingala銀角零卡」，更加貼近「大額分期，小額支付」的便利後支付服務體驗，不再讓價格限制夢想，每人都能實現自己最理想的生活樣貌。

為了讓更多民眾可以沾沾喜氣，zingala銀角零卡推出新戶限定活動「刻在你心底的名字」，即日起至6/30止，只要你的名字有「銀、角、零、卡」任一字，就可以免費兌換中租Coin(1元中租coin=1元新台幣)，最高可以拿到萬元獎金！超過4萬家合作商家皆可使用「zingala銀角零卡」做消費折抵，滿足消費者食衣住行育樂的生活需求。

圖／中租控股提供
圖／中租控股提供

「zingala銀角零卡」主打只要年滿20歲，免財力證明、免卡、免綁銀行帳戶，即可透過數位綁定APP，快速簡單地取得購物額度，並有精選萬家實體及網路店家，產業類別從家電、機車、3C，至服飾潮鞋、精品、旅遊、語言進修…等，知名線上電商如momo、Yahoo購物中心、東森購物，全都是zingala生活圈！

只要手機門號是本人，申請加入會員只要10分鐘，從購買產品、對帳、繳款，一支手機就能搞定所有消費流程。

快速成為zingala銀角零卡App會員。 圖／中租控股提供
快速成為zingala銀角零卡App會員。 圖／中租控股提供

商品金額從百元到20萬元zingala全都支援消費分期，分期利率及每期繳款金額透明，且分期期數選擇多，平常猶豫很久的價格現在也可以輕鬆負擔立即享受！新加入會員符合活動資格即可免費賺獎金，人生的運氣就用在這裡！

凡是姓名中有「銀、角、零、卡」的民眾，可獲得相對應的中租Coin獎金。圖/活動網頁截取。 圖／中租控股提供
凡是姓名中有「銀、角、零、卡」的民眾，可獲得相對應的中租Coin獎金。圖/活動網頁截取。 圖／中租控股提供

活動詳情：https://zingala.cc/Tdgui
下載zingala銀角零卡App：https://zingala.cc/poJMb

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