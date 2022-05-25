兒童重症累計15例 醫師：注意這8大神經狀況

高雄醫學大學附設醫院小兒科醫師李敏生指出，台灣確診兒童發生腦炎的比例確實比較高。兒童腦炎重症前驅症狀有8大狀況，包括體約大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌型抽搐、抽搐、步態不穩等。如出現這些神經症狀一定要及早就醫。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，兒童重症累計15例，年齡介於八個月至10歲，七例為腦炎；五例死亡，其中四例為腦炎。

李敏生說，這些重症的神經症狀和腸病毒的腦炎症狀類似，請家長不用太過擔心，秉持原先照顧腸病毒孩子的狀況處理即可。

李敏生指出，因為前新冠肺炎的口服藥都沒有開放給未滿12歲兒童使用，因此還是要接種新冠病毒疫苗，這是預防感染、住院重症的重要武器。

家長非常關心兒童疫苗的效果，李敏生指出，在BNT疫苗的兒童臨床試驗結果顯示，打完兩劑後與大人劑量的保護力相當，保護力達90.7%。莫德納用於兒童的效果，如果接種兩劑後的效果則為大人的2.5倍。

針對兒童接種疫苗後的不良反應，李敏生說，大多都是注射部位的疼痛，其他有全身性不良反應，包括疲倦、頭痛、發燒等，但大多會在三天內紓解。建議家長盡快讓兒童注射疫苗。