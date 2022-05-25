快訊

端午節有火車搭了！台鐵工會宣布暫緩端午不加班活動

全民快篩陽即確診明上路 「6狀況」仍可做PCR

國民黨提名人選出爐！蔣萬安、許淑華、謝國樑參選台北南投基隆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午節有火車搭了！台鐵工會宣布暫緩端午不加班活動

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵工會今日對於交通部釋出善意，宣布端午不加班活動暫緩。報系資料照
台鐵工會今日對於交通部釋出善意，宣布端午不加班活動暫緩。報系資料照

台鐵企業工會於今日召開擴大常務理事會討論決議，宣布暫緩端午節加班活動，不加班連署書備而不用；中秋、國慶及九合一選舉投票日不加班活動發動與否，視政府是否落實承諾而定。

工會提出之「安全議題」、「未來子法協商」、「公司資產配置」、「員工權益問題」等四大議題，已獲得行政院及交通部同意所提，因此工會評估有善意回應之必要。工會也說，請會員們維持住抗爭能量，如政府違背諾言，將共同並肩作戰，捍衛權益。

工會指出，「安全議題」部份，勞資雙方設置「安全委員會」並具獨立董事或監察人身份；「未來子法協商」部份，須由勞資雙方共同議定，並將重要子法優先列為討論內容；「公司資產配置」部份，償債基金運作應合理，清償債務後收益應挹注台鐵票價。

其餘資產如車站、軌道路線及其他資產，皆應為台鐵活化挹注票價，永續經營，且避免票價高漲；「員工權益問題」部份，解決目前台鐵員工基層員工薪資、主管津貼、關鍵人力津貼普遍偏低問題，並以其他國營公司，如中華郵政薪資水準作為參考，另外針對乘務人員之現行乘務相關津貼盡速法制化。

對於台鐵工會今日決議端午節正常出勤，交通部王國材部長表示，他除了表達感謝，更期待這是一個好的開始，勞資雙方能夠一同理性討論台鐵公司的未來，在「家和萬事興」的氛圍下，共創公司的新遠景與重拾員工的光榮感。

台鐵 加班 票價 端午節

延伸閱讀

台中捷運綠線延伸彰化遲未定案 王惠美向交通部長抱怨

台中捷運綠線延伸彰化 王惠美盼中央加快進行

王國材：汽燃費維持隨車徵收 不宜與碳費整併

台鐵與工會協商未解 王國材鬆口「這一項」最沒問題

相關新聞

「32220402」千萬富翁是你嗎？ 3-4月期統一發票特別獎出爐

今年3-4月期統一發票中獎號碼，中獎號碼如下，特別獎（1000萬元）「32220402」；特獎（200萬元）「99194290」；頭獎（20萬元）3組分別為「16525386」、「28467179」、「27854976」。

端午節有火車搭了！台鐵工會宣布暫緩端午不加班活動

台鐵企業工會於今日召開擴大常務理事會討論決議，宣布暫緩端午節不加班活動，不加班連署書備而不用；中秋、國慶及九合一選舉投票...

月掩金星後天全程可見 錯過下次見它在2036年

睽違19年，台灣將有機會全程目睹「月掩金星」，台北市立天文館表示，5月27日中午將出現難得一見的「月掩金星」，歷時約63...

國際書展海報變電腦故障「破圖」？設計界：難傳達訊息

台北國際書展近來公布一張海報，上面是四塊不均勻大小的方格排列與塗抹色彩，引來不少網友和出版人批評，認為是否視覺設計交稿時因格式轉換失敗導致「破圖」，就算真的是用心設計，書展的主要受眾也不會喜歡。 無獨有偶，台北電影節日前公布主視覺，延伸北影傳統logo「蝴蝶」，在藍底繪出黃色花朵上的笑臉，遭網友揶揄是「台北兒童電影節」。目前兩海報委託業主都說尊重設計師創作也正面看待各界詮釋，設計系教授則認為書展海報相較起來視覺構成能力其實不錯，只是看來很難讓觀者了解想傳遞的訊息。

花25元中千萬！萊爾富統一發票千萬特別獎在雲林虎尾

111年3～4月期統一發票今天（5月25日）開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「32220402」、獎金200萬元...

連十年捐粽不間斷 中華道家人文協會擴大服務助弱勢

端午節將至，中華道家人文協會連續第10年響應「新北市好日子愛心大平台」實物銀行捐贈粽子，由新北市社會局副局長許秀能代表受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。