聽新聞
test
0:00 / 0:00
連十年捐粽不間斷 中華道家人文協會擴大服務助弱勢
端午節將至，中華道家人文協會連續第10年響應「新北市好日子愛心大平台」實物銀行捐贈粽子，由新北市社會局副局長許秀能代表受贈，協會表示，本次捐贈2萬3520顆粽子，預計造福2600戶弱勢家戶，讓家戶在疫情下，在家平安吃粽。
道家人文協會熱心公益，連續10年捐贈端午肉粽，從第一年的3000顆粽子，提供16個弱勢單位，到今年第10年的2萬3520顆，提供133個單位，10年來累積捐贈達14萬8920顆，受益人次達4萬5000人次。
受贈者中，黃爸爸持有身障證明雙眼幾乎全盲，原與太太一同經營小吃店維生，太太因病過世後，黃爸爸獨力照顧三名子女，所幸三名子女都乖巧懂事，在社會局社福中心社工協助下，除了申請補助，也提供民生物資，現在大女兒和二女兒已經就讀大學，小女兒已升上高三，這次社工也特別提供道家人文協會的粽子，希望用一顆顆包滿著的福氣及幸福的粽子，讓黃先生一家有力量面對未來的生活。
協會理事長張旖表示，去年因為疫情，原本的端午節捐粽延期但不缺席，改為平安夜發放平安粽，今年雖然仍有疫情，但協會志工做足準備，皆已打滿三劑疫苗及快篩陰性，一早便兵分多路的配送端午粽至各單位，希望在疫情嚴峻下，家戶仍可在家平安吃粽。
許秀能表示，除了捐贈數量的增加、提供單位的擴展，協會也捐贈嬰幼兒奶粉、母親節蛋糕及辦理暑期親子活動等，多方面的與社會局一同照顧新北市弱勢家戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言