快訊

端午節有火車搭了！台鐵工會宣布暫緩端午不加班活動

全民快篩陽即確診明上路 「6狀況」仍可做PCR

國民黨提名人選出爐！蔣萬安、許淑華、謝國樑參選台北南投基隆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連十年捐粽不間斷 中華道家人文協會擴大服務助弱勢

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中華道家人文協會表示，本次捐贈2萬3520顆粽子，預計造福2600戶弱勢家戶，讓家戶在疫情下，在家平安吃粽。記者江婉儀／攝影
中華道家人文協會表示，本次捐贈2萬3520顆粽子，預計造福2600戶弱勢家戶，讓家戶在疫情下，在家平安吃粽。記者江婉儀／攝影

端午節將至，中華道家人文協會連續第10年響應「新北市好日子愛心大平台」實物銀行捐贈粽子，由新北市社會局副局長許秀能代表受贈，協會表示，本次捐贈2萬3520顆粽子，預計造福2600戶弱勢家戶，讓家戶在疫情下，在家平安吃粽。

道家人文協會熱心公益，連續10年捐贈端午肉粽，從第一年的3000顆粽子，提供16個弱勢單位，到今年第10年的2萬3520顆，提供133個單位，10年來累積捐贈達14萬8920顆，受益人次達4萬5000人次。

受贈者中，黃爸爸持有身障證明雙眼幾乎全盲，原與太太一同經營小吃店維生，太太因病過世後，黃爸爸獨力照顧三名子女，所幸三名子女都乖巧懂事，在社會局社福中心社工協助下，除了申請補助，也提供民生物資，現在大女兒和二女兒已經就讀大學，小女兒已升上高三，這次社工也特別提供道家人文協會的粽子，希望用一顆顆包滿著的福氣及幸福的粽子，讓黃先生一家有力量面對未來的生活。

協會理事長張旖表示，去年因為疫情，原本的端午節捐粽延期但不缺席，改為平安夜發放平安粽，今年雖然仍有疫情，但協會志工做足準備，皆已打滿三劑疫苗及快篩陰性，一早便兵分多路的配送端午粽至各單位，希望在疫情嚴峻下，家戶仍可在家平安吃粽。

許秀能表示，除了捐贈數量的增加、提供單位的擴展，協會也捐贈嬰幼兒奶粉、母親節蛋糕及辦理暑期親子活動等，多方面的與社會局一同照顧新北市弱勢家戶。

中華道家人文協會連續第10年響應「新北市好日子愛心大平台」實物銀行捐贈粽子。記者江婉儀／攝影
中華道家人文協會連續第10年響應「新北市好日子愛心大平台」實物銀行捐贈粽子。記者江婉儀／攝影

粽子 疫情

延伸閱讀

體恤竹北基層警力辛勞 林為洲捐贈百劑快篩及百顆粽子

粽子7成3上漲 農委會主委：可能肉價上揚

消保處調查粽子7成3漲價 陳吉仲：豬肉微上漲仍綠燈區

台南市復康巴士化身「打疫苗行動專車」 已接送近3千人

相關新聞

「32220402」千萬富翁是你嗎？ 3-4月期統一發票特別獎出爐

今年3-4月期統一發票中獎號碼，中獎號碼如下，特別獎（1000萬元）「32220402」；特獎（200萬元）「99194290」；頭獎（20萬元）3組分別為「16525386」、「28467179」、「27854976」。

端午節有火車搭了！台鐵工會宣布暫緩端午不加班活動

台鐵企業工會於今日召開擴大常務理事會討論決議，宣布暫緩端午節不加班活動，不加班連署書備而不用；中秋、國慶及九合一選舉投票...

月掩金星後天全程可見 錯過下次見它在2036年

睽違19年，台灣將有機會全程目睹「月掩金星」，台北市立天文館表示，5月27日中午將出現難得一見的「月掩金星」，歷時約63...

國際書展海報變電腦故障「破圖」？設計界：難傳達訊息

台北國際書展近來公布一張海報，上面是四塊不均勻大小的方格排列與塗抹色彩，引來不少網友和出版人批評，認為是否視覺設計交稿時因格式轉換失敗導致「破圖」，就算真的是用心設計，書展的主要受眾也不會喜歡。 無獨有偶，台北電影節日前公布主視覺，延伸北影傳統logo「蝴蝶」，在藍底繪出黃色花朵上的笑臉，遭網友揶揄是「台北兒童電影節」。目前兩海報委託業主都說尊重設計師創作也正面看待各界詮釋，設計系教授則認為書展海報相較起來視覺構成能力其實不錯，只是看來很難讓觀者了解想傳遞的訊息。

花25元中千萬！萊爾富統一發票千萬特別獎在雲林虎尾

111年3～4月期統一發票今天（5月25日）開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「32220402」、獎金200萬元...

連十年捐粽不間斷 中華道家人文協會擴大服務助弱勢

端午節將至，中華道家人文協會連續第10年響應「新北市好日子愛心大平台」實物銀行捐贈粽子，由新北市社會局副局長許秀能代表受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。