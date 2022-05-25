連十年捐粽不間斷 中華道家人文協會擴大服務助弱勢

端午節將至，中華道家人文協會連續第10年響應「新北市好日子愛心大平台」實物銀行捐贈粽子，由新北市社會局副局長許秀能代表受贈，協會表示，本次捐贈2萬3520顆粽子，預計造福2600戶弱勢家戶，讓家戶在疫情下，在家平安吃粽。

道家人文協會熱心公益，連續10年捐贈端午肉粽，從第一年的3000顆粽子，提供16個弱勢單位，到今年第10年的2萬3520顆，提供133個單位，10年來累積捐贈達14萬8920顆，受益人次達4萬5000人次。

受贈者中，黃爸爸持有身障證明雙眼幾乎全盲，原與太太一同經營小吃店維生，太太因病過世後，黃爸爸獨力照顧三名子女，所幸三名子女都乖巧懂事，在社會局社福中心社工協助下，除了申請補助，也提供民生物資，現在大女兒和二女兒已經就讀大學，小女兒已升上高三，這次社工也特別提供道家人文協會的粽子，希望用一顆顆包滿著的福氣及幸福的粽子，讓黃先生一家有力量面對未來的生活。

協會理事長張旖表示，去年因為疫情，原本的端午節捐粽延期但不缺席，改為平安夜發放平安粽，今年雖然仍有疫情，但協會志工做足準備，皆已打滿三劑疫苗及快篩陰性，一早便兵分多路的配送端午粽至各單位，希望在疫情嚴峻下，家戶仍可在家平安吃粽。