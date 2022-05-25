快訊

「32220402」千萬富翁是你嗎？ 3-4月期統一發票特別獎出爐

無腿泳士全國身障運奪7金 昨夜騎車打滑摔車遭輾斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月掩金星後天全程可見 錯過下次見它在2036年

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
愛沙尼亞天文愛好者 Dzmitry Kananovich 所攝月掩金星（照片來源：NASA APOD）。圖／天文館提供
愛沙尼亞天文愛好者 Dzmitry Kananovich 所攝月掩金星（照片來源：NASA APOD）。圖／天文館提供

睽違19年，台灣將有機會全程目睹「月掩金星」，台北市立天文館表示，5月27日中午將出現難得一見的「月掩金星」，歷時約63分鐘，全程可見，若天氣許可館方將全程直播解說；錯過這次要到2036年9月17日才有機會再度觀賞到完整的月掩金星。

天文館表示，「月掩金星」是指月球從金星前方通過而遮掩金星的現象。5月27日中午12時0分，金星由月球的亮緣掩入，至下午1時3分自暗緣復出，歷時約63分鐘，全程可見。若天候許可，台北天文館將於11時40分起，透過專業望遠鏡於YouTube頻道全程直播解說，讓全國民眾都能觀賞到這個少見的特殊天象。

天文館表示，月掩金星和日食一樣，每年都可能發生，但只有部分地區可見。這次的可見區域包括台灣、香港及東南亞地區。雖然台灣在明年3月24日傍晚還有一次看到月掩金星的機會，但因仰角過低，觀察困難，而且只能看到掩入而無法見到復出。之後要到2036年9月17日才有機會再度觀賞到完整的月掩金星。

天文館 直播 日食

延伸閱讀

月掩金星27日登場 北市天文館直播若遇雨取消

唐綺陽星座運勢週報：處女工作孤軍奮戰 雙子這招讓桃花靠近

殺破狼周運勢／射手職務大幅調整 摩羯陷新戀愛模式

天文迷5月好忙 流星雨、彗星、行星、月掩金星一次到齊

相關新聞

機捷直達車乘客下滑 28日起平日離峰、假日全時段停駛

桃園大眾捷運公司表示，受新冠肺炎疫情影響，觀察發現搭乘機場捷運的民眾除了平日通勤為必要需求，假日期間有自主減少外出，及減...

防非洲豬瘟 即日起違規夾帶國外肉製品郵包裁罰20萬元

台南市政府農業局表示，鑑於近來屢屢查獲自境外違規夾帶含肉製品快遞郵包，農委會已公告違規郵包裁罰，首次查獲將處郵包收件人2...

月掩金星後天全程可見 錯過下次見它在2036年

睽違19年，台灣將有機會全程目睹「月掩金星」，台北市立天文館表示，5月27日中午將出現難得一見的「月掩金星」，歷時約63...

小孩發燒衝急診？ 醫師呼籲：四步驟先觀察

台灣近來傳出幾例新冠肺炎確診個案引發腦炎死亡案例，讓許多父母親相當緊張。中國醫藥大學新竹附設醫院兒科主任陳思融表示，若家...

小小孩口臭+發燒+食不下嚥 恐是疱疹性齦口炎釀禍

家中若有小小孩，高燒到39度，食不下嚥，別先以為是「新冠確診案例」，可能是「疱疹性齦口炎」。

捷運萬大線未提環現差就動工？土城居民嗆提公民訴訟

環評大會今天下午將審查捷運萬大線環差報告，由於LG11站預計彎進土城國小旁的金城公園，需要移植老樹且噪音可能影響學童及住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。