月掩金星後天全程可見 錯過下次見它在2036年

睽違19年，台灣將有機會全程目睹「月掩金星」，台北市立天文館表示，5月27日中午將出現難得一見的「月掩金星」，歷時約63分鐘，全程可見，若天氣許可館方將全程直播解說；錯過這次要到2036年9月17日才有機會再度觀賞到完整的月掩金星。

天文館表示，「月掩金星」是指月球從金星前方通過而遮掩金星的現象。5月27日中午12時0分，金星由月球的亮緣掩入，至下午1時3分自暗緣復出，歷時約63分鐘，全程可見。若天候許可，台北天文館將於11時40分起，透過專業望遠鏡於YouTube頻道全程直播解說，讓全國民眾都能觀賞到這個少見的特殊天象。

天文館表示，月掩金星和日食一樣，每年都可能發生，但只有部分地區可見。這次的可見區域包括台灣、香港及東南亞地區。雖然台灣在明年3月24日傍晚還有一次看到月掩金星的機會，但因仰角過低，觀察困難，而且只能看到掩入而無法見到復出。之後要到2036年9月17日才有機會再度觀賞到完整的月掩金星。