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捷運萬大線未提環現差就動工？土城居民嗆提公民訴訟

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環評大會今天下午將審查捷運萬大線環差報告，由於LG11站預計彎進土城國小旁的金城公園引發爭議，在地居民及環團今天上午到環保署遞交公民告知書。記者吳姿賢／攝影
環評大會今天下午將審查捷運萬大線環差報告，由於LG11站預計彎進土城國小旁的金城公園引發爭議，在地居民及環團今天上午到環保署遞交公民告知書。記者吳姿賢／攝影

環評大會今天下午將審查捷運萬大線環差報告，由於LG11站預計彎進土城國小旁的金城公園，需要移植老樹且噪音可能影響學童及住家，長期引發爭議，在地居民及環團今天上午到環保署遞交公民告知書，指該案提出環境現況差異分析及對策檢討報告就施工，要求退回環差，未來也不排除提出公民訴訟。環保署表示，會依法在60天內針對公民告知書內容正式函覆。

金城公園綠地保留自救會、土城國小家長自救會、新北市看守土城愛綠協會等多個民間團體聯合聲明表示，捷運萬大線若執意改為彎線設計，將嚴重影響土城居民生活及自然環境，破壞綠地、犧牲居民與國小師生，新北捷運局目前只提出環差報告，未依法提出環現差報告，若未及時改正，將提出公民訴訟。

聯合聲明呼籲，環評大會應退回捷運萬大線變更案環差報告、維持金城公園綠地完整性、綠地零減損、守護土城國小受教環境。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，萬大線97年7月2日通過環評，99年2月行政院核定採分期開發，其中萬大線捷運工程第二期通過環評並取得開發許可已超過三年，若要實施開發行為應該提出環現差卻沒有提出，還在今年3月、4月先後於樹林、土城進行樹木移植工程，因此協助居民提出公民訴訟告知書，請求環保署依法罰鍰並限期改善辦理環現差報告，及轉請目的事業主管機關命其停止實施開發行為。

在地居民魯先生表示，歷次環評都在討論捷運彎進公園後的問題，卻沒有質疑捷運為何要彎進來公園，希望委員可以正視此事對於人民公益損害的嚴重性，否則土城居民只能訴諸法律，請求法律為人民查明此事背後有沒有不為人知的企圖跟目的。

在地居民鄭小姐說，新北市捷運局近來都不願與當地居民、團體溝通，為了彌補過去錯誤的變更設計，只好不斷提出更多補救措施，金城路上現在已經規畫很多重大建設案，其中彈藥庫司法園區會與軌道設計案影響區重疊，若同時進行可能導致交通、空汙加劇，捷運局卻只回覆「非屬本案可處理範圍」就不予理會，若各做各的建設效益不會加成，只會把金城路推向黑暗深淵。

捷運 萬大線

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