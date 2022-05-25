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老翁罹癌擔心切耳朵 土城醫院用這治療方式助痊癒

聯合報／ 記者李定宇劉懿萱／新北即時報導
張姓老翁左耳潰瘍（左），在同步進行化學治療與好神刀放射治療後，傷口逐漸痊癒。圖／新北市土城醫院提供
張姓老翁左耳潰瘍（左），在同步進行化學治療與好神刀放射治療後，傷口逐漸痊癒。圖／新北市土城醫院提供

80歲張姓老翁因為左耳潰瘍數月都未痊癒於林口長庚就診，切片化驗發現為皮膚鱗狀細胞癌，但常規手術將切除外耳，不僅聽力受影響也影響外觀，因此轉至土城醫院選擇好神刀放射治療，經治療半年後，順利控制腫瘤，患者也保留耳朵外觀與聽力功能。

老翁發現罹癌後面臨兩個困難，一是常規手術會切除部分的外耳，造成外觀與聽力的嚴重破壞；另一個是心臟功能不佳，手術恐引起嚴重併發症風險。考慮後續治療便轉診至土城醫院，癌症治療團隊建議老翁進行化學治療與好神刀放射治療，經治療半年後控制腫瘤，患者也保留耳朵外觀與聽力功能。

新北市立土城醫院內科部副主任謝佳訓表示，衛福部2018年癌症登記報告指出皮膚鱗狀細胞癌為亞洲人相對少見的皮膚惡性腫瘤，這個疾病可以出現皮膚任何地方，因為跟紫外線照射有關，所以容易出現在被陽光曝曬部位，如臉部、耳朵、頭皮、手臂或四肢末端，外觀會呈現紅色腫瘤或結痂的不規則斑塊，腫瘤上面會有一層鱗狀皮屑覆蓋，病灶容易發生潰瘍，早期發現的治療癒後效果佳。

放射腫瘤科主任范綱行指出，老翁腫瘤直接進行手術會嚴重破壞外觀及聽力功能，並可能引發嚴重副作用。好神刀治療相對安全，更可能保留聽力器官及功能。放射治療透過新一代直線加速器好神刀進行，每次放療時間僅需5分鐘，減少治療造成不適。同時利用錐狀電腦斷層影像導航系統，精準確認腫瘤位置，減少鄰近器官接受輻射傷害，並根據腫瘤治療縮小程度，調整治療範圍與劑量。

治療過程透過影像導航系統發現腫瘤逐漸萎縮，臨床觀察也確認治療結束時腫瘤已完全消失。腫瘤造成的皮膚傷口也在追蹤期間癒合。後續追蹤老翁也表示聽力沒有影響。范綱行建議，癌症治療需要醫療團隊合作，評估治療成效與適當選擇。透過精準好神刀影像導引，治療安全性可以顯著提升，連帶ˋ治療品質與器官功能保留都會有幫助。

腫瘤 癌症治療

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