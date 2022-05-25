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防非洲豬瘟 即日起違規夾帶國外肉製品郵包裁罰20萬元

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
防非洲豬瘟，南市府農業局呼籲養豬業者自主落實豬場人車門禁管制、場區定期清潔消毒，維護豬場生物安全措施。圖 ／農業局提供
防非洲豬瘟，南市府農業局呼籲養豬業者自主落實豬場人車門禁管制、場區定期清潔消毒，維護豬場生物安全措施。圖 ／農業局提供

台南市政府農業局表示，鑑於近來屢屢查獲自境外違規夾帶含肉製品快遞郵包，農委會已公告違規郵包裁罰，首次查獲將處郵包收件人20萬元罰鍰，第2次（含以上）處100萬元，本月20日起全面實施，提醒民眾注意。

農業局長李建裕指出，繼尼泊爾於本月18日通報世界動物衛生組織(OIE)首例非洲豬瘟案例，亞洲地區累計共16個國家淪陷，顯示疫情持續在亞洲地區擴散，威脅越來越大，不容輕忽。

台南市長黃偉哲呼籲，端午佳節將至，市民切勿從海外攜帶或網購香腸、臘肉等豬肉產品，避免成為非洲豬瘟防疫破口。

農業局動保處說，國際郵包寄送豬肉製品入境，傳入非洲豬瘟風險極高，端午假期將至，請市民朋友告知海外親友，自5月20日起，以國際郵包輸入豬肉產品，收件人將處20萬至100萬元罰鍰。同時呼籲養豬業者自主落實豬場人車門禁管制、場區定期清潔消毒，維護豬場生物安全措施，豬隻若有任何異常死亡請通報動保處，通報專線（06）6323039。

防非洲豬瘟，農委會即日起違規國外肉製品郵包裁罰20萬元起，南市農業局動保處提醒民眾切勿觸法。圖 ／農業局提供
防非洲豬瘟，農委會即日起違規國外肉製品郵包裁罰20萬元起，南市農業局動保處提醒民眾切勿觸法。圖 ／農業局提供

非洲豬瘟

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