防非洲豬瘟 即日起違規夾帶國外肉製品郵包裁罰20萬元

台南市政府農業局表示，鑑於近來屢屢查獲自境外違規夾帶含肉製品快遞郵包，農委會已公告違規郵包裁罰，首次查獲將處郵包收件人20萬元罰鍰，第2次（含以上）處100萬元，本月20日起全面實施，提醒民眾注意。

農業局長李建裕指出，繼尼泊爾於本月18日通報世界動物衛生組織(OIE)首例非洲豬瘟案例，亞洲地區累計共16個國家淪陷，顯示疫情持續在亞洲地區擴散，威脅越來越大，不容輕忽。

台南市長黃偉哲呼籲，端午佳節將至，市民切勿從海外攜帶或網購香腸、臘肉等豬肉產品，避免成為非洲豬瘟防疫破口。