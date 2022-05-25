小孩發燒衝急診？ 醫師呼籲：四步驟先觀察
台灣近來傳出幾例新冠肺炎確診個案引發腦炎死亡案例，讓許多父母親相當緊張。中國醫藥大學新竹附設醫院兒科主任陳思融表示，若家中小孩發高燒，建議父母親可以先觀察。
第一，先觀察小孩的精神活力，如果三個月以上小孩發燒沒有超過41度，但是活動力不錯，父母親不用太擔心。第二，可以吃退燒藥搭配溫水擦澡降溫，如果小孩漸漸降溫，恢復精神活力，先居家照護，不需要直接到院就診，可找就近醫療診所採視訊看診。
第三，幫小孩快篩，可以透過視訊請醫師診斷是否為陽性，不須到急診做PCR。第四，透過視訊看診，讓醫師評估小孩精神狀態，和父母親討論用藥，醫師就會開症狀治療的藥物，並且討論何時該就醫。
陳思融表示，依醫院目前的醫療能量，發燒只能急診戶外看診風吹日曬雨淋，不但可能會跟確診者持續接觸，加上急診人潮流量多，候診時間相對長，第一時間衝到急診，對小孩並非最好的醫療治療選擇。
陳思融說，台灣今年到5月中旬大約累計10萬個確診兒童個案，約30個中重度主因哮喉、細支氣管炎或肺炎導致呼吸窘迫，約5個以內腦炎併發症死亡，致死率其實很低，案例數少，因此，家長不要太擔心。99.9%的確診小朋友是可以在燒退兩、三天後逐漸痊癒，如同流感、腸病毒或玫瑰疹這些病毒感染一樣。
陳思融也提醒，三個月以下的如果發嬰兒燒超過38度，都建議就醫評估。任何年齡發燒高過41度，意識不佳，持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐發作、步態異常、對答跟平常不太一樣等症狀，顯示腦部功能有狀況，可能是腦炎前兆，一定要盡速就醫。另外，食慾少一半以上持續一天則可能有脫水風險，高燒39度超過三天則可能合併肺炎等細菌感染，退燒時呼吸仍急促費力也建議就醫。
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