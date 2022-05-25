快訊

害怕副作用嗎？兒童莫德納、BNT疫苗開打 4個QA一次看

NBA／勇士板凳末節追分功虧一簣 獨行俠扳回一勝沒被橫掃

疫情感到孤獨焦慮怎麼辦？精神科醫師：記得這「五字」

小孩發燒衝急診？ 醫師呼籲：四步驟先觀察

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
台灣近來傳出幾肺炎確診個案引發腦炎死亡案例，讓許多父母親相當緊張。小孩發燒是否該立刻衝急診？ 醫師呼籲四步驟先觀察。記者王淑君／攝影
台灣近來傳出幾肺炎確診個案引發腦炎死亡案例，讓許多父母親相當緊張。小孩發燒是否該立刻衝急診？ 醫師呼籲四步驟先觀察。記者王淑君／攝影

台灣近來傳出幾例新冠肺炎確診個案引發腦炎死亡案例，讓許多父母親相當緊張。中國醫藥大學新竹附設醫院兒科主任陳思融表示，若家中小孩發高燒，建議父母親可以先觀察。

第一，先觀察小孩的精神活力，如果三個月以上小孩發燒沒有超過41度，但是活動力不錯，父母親不用太擔心。第二，可以吃退燒藥搭配溫水擦澡降溫，如果小孩漸漸降溫，恢復精神活力，先居家照護，不需要直接到院就診，可找就近醫療診所採視訊看診。

第三，幫小孩快篩，可以透過視訊請醫師診斷是否為陽性，不須到急診做PCR。第四，透過視訊看診，讓醫師評估小孩精神狀態，和父母親討論用藥，醫師就會開症狀治療的藥物，並且討論何時該就醫。

陳思融表示，依醫院目前的醫療能量，發燒只能急診戶外看診風吹日曬雨淋，不但可能會跟確診者持續接觸，加上急診人潮流量多，候診時間相對長，第一時間衝到急診，對小孩並非最好的醫療治療選擇。

陳思融說，台灣今年到5月中旬大約累計10萬個確診兒童個案，約30個中重度主因哮喉、細支氣管炎或肺炎導致呼吸窘迫，約5個以內腦炎併發症死亡，致死率其實很低，案例數少，因此，家長不要太擔心。99.9%的確診小朋友是可以在燒退兩、三天後逐漸痊癒，如同流感、腸病毒或玫瑰疹這些病毒感染一樣。

陳思融也提醒，三個月以下的如果發嬰兒燒超過38度，都建議就醫評估。任何年齡發燒高過41度，意識不佳，持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐發作、步態異常、對答跟平常不太一樣等症狀，顯示腦部功能有狀況，可能是腦炎前兆，一定要盡速就醫。另外，食慾少一半以上持續一天則可能有脫水風險，高燒39度超過三天則可能合併肺炎等細菌感染，退燒時呼吸仍急促費力也建議就醫。

透過視訊看診，讓醫師評估小孩精神狀態，和父母親討論用藥，醫師就會開症狀治療的藥物，並且討論何時該就醫。圖／中醫大新竹附醫提供
透過視訊看診，讓醫師評估小孩精神狀態，和父母親討論用藥，醫師就會開症狀治療的藥物，並且討論何時該就醫。圖／中醫大新竹附醫提供
急診區候診時間長，且有與確診者接觸風險，醫師建議先找就近醫療診所採視訊看診。圖／中醫大新竹附醫提供
急診區候診時間長，且有與確診者接觸風險，醫師建議先找就近醫療診所採視訊看診。圖／中醫大新竹附醫提供

父母 新冠肺炎 發燒

延伸閱讀

兒童染疫併發腦炎不尋常 衛福部將以基因定序進行研究

2歲童無呼吸！急診醫護「和死神搶命2小時」 下秒見台灣人性

染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

幼童染疫併發腦炎「病程超快」 醫師坦言難救提一點建議

相關新聞

虎航開賣日韓機票大當機「哪有798？」 網笑：只剩這還很好搶

新冠肺炎肆虐全球，許多國人已經好久沒有出國旅遊，而台灣虎航宣布，為了慶祝脫離798天無法自由旅遊飛行的日子，今（25）日上午10時開賣冬季班表，推出飛日韓泰單程未稅798元的機票。不過，上午10點未到，虎航官網就完全當掉、出現「502 Bad Gateway」無法進入。

防非洲豬瘟 即日起違規夾帶國外肉製品郵包裁罰20萬元

台南市政府農業局表示，鑑於近來屢屢查獲自境外違規夾帶含肉製品快遞郵包，農委會已公告違規郵包裁罰，首次查獲將處郵包收件人2...

小孩發燒衝急診？ 醫師呼籲：四步驟先觀察

台灣近來傳出幾例新冠肺炎確診個案引發腦炎死亡案例，讓許多父母親相當緊張。中國醫藥大學新竹附設醫院兒科主任陳思融表示，若家...

老翁罹癌擔心切耳朵 土城醫院用這治療方式助痊癒

80歲張姓老翁因為左耳潰瘍數月都未痊癒於林口長庚就診，切片化驗發現為皮膚鱗狀細胞癌，但常規手術將切除外耳，不僅聽力受影響...

新北市圖推法式主題活動 品酒、做甜點讓你一秒到法國

為響應2022年第30屆台北國際書展，新北市立圖書館將5月23日起至6月30日在全市各區同步推出「閱讀法蘭西」主題活動，...

竹市寄養家庭擴大招募 提高寄養安置費用最高7%

新竹市府與新竹家扶長期合作，目前在竹縣市有57戶在職寄養家庭，每年照顧約55名兒少。今年市府擴大申請寄養家庭資格，開放同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。