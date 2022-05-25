竹市寄養家庭擴大招募 提高寄養安置費用最高7%

新冠肺炎肆虐全球，許多國人已經好久沒有出國旅遊，而台灣虎航宣布，為了慶祝脫離798天無法自由旅遊飛行的日子，今（25）日上午10時開賣冬季班表，推出飛日韓泰單程未稅798元的機票。不過，上午10點未到，虎航官網就完全當掉、出現「502 Bad Gateway」無法進入。

2022-05-25 10:47