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竹市寄養家庭擴大招募 提高寄養安置費用最高7%

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府與新竹家扶長期合作，目前在竹縣市有57戶在職寄養家庭，每年照顧約55名兒少。圖／市府提供
新竹市府與新竹家扶長期合作，目前在竹縣市有57戶在職寄養家庭，每年照顧約55名兒少。圖／市府提供

新竹市府與新竹家扶長期合作，目前在竹縣市有57戶在職寄養家庭，每年照顧約55名兒少。今年市府擴大申請寄養家庭資格，開放同志伴侶及新婚夫妻申請、取消65歲年齡限制，並提高安置費用最高至2萬9240元，希望更多人投入寄養家庭行列。

社會處表示，因應社會變遷，今年擴大申請寄養家庭資格，包含開放同志伴侶申請、取消寄養家庭年齡65歲上限，並取消婚齡2年以上限制等。

另依據竹市最低生活費標準，逐年檢視並調整寄養安置費用，由原本每月2萬3000元調高成2萬3920元至2萬9240元間；此外也提供喘息服務、健康檢查、聯誼活動及教育訓練等福利，期望透過實質支持，讓更多的家庭願意投入寄養家庭行列。

社會處表示，今年初剛出生的小薇便遭醫生診斷出現缺氧缺血性腦病變，且因母親在孕期有施用毒品情形，也讓小薇尿液檢查出毒品反應，後續須持續觀察是否會影響發展，而因母親及親友無力照顧、生父行蹤不明，在加護病房住了將近1個月後，由寄養家庭孫媽媽接返照顧，定時餵藥、定期回診，並持續觀察與評估身心發展情形，經過孫媽媽的照顧，小薇現在長得白白胖胖，目前無特殊身心狀況，相當活潑可愛。

社會處指出，寄養招募說明會將於本周六（28日）上午9點半辦理，針對寄養服務內容、寄養法規與行政事項、職前訓練課程及審查作業流程等內容進行完整介紹。

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