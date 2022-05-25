寄養家庭八年的愛 8歲女寄養童國外收養家庭收養

屏東家扶中心寄養父母彭湘明、陳錦平送走照顧8年的寄養女童小意（化名）給國外收養家庭，送走那一刻有更多的不捨和揪心，但停不住的眼淚是祝福。

屏東家扶中心指出，8年前接到腦傷小女嬰小意，才三個月大需寄養安置，寄養父母彭湘明、陳錦平沒有拒絕，找尋更多相關知識照顧小意。

寄養父母帶著小意至高雄長庚醫院就診長達2年，次數頻率多到數不出來。擔心小意的腦傷影響發展，寄養媽媽陳錦平，每天為小意按摩，帶她上早療。也因為腦傷帶來的熱痙攣，且總在半夜發生，陳錦平說，「照顧三歲前的小意是他們用生命在拚」。

寄養爸媽擔心小意腦傷影響學習及平衡，讓她加入不同的社團外，小意特別對於獨輪車感興趣，寄養爸媽陪著小意學習，不論天氣多熱或下雨，幫忙扛獨輪車成寄養爸爸彭湘明工作。摔傷了，哭很大聲，寄養媽媽在旁邊鼓勵安慰。

小意要到哪裡表演、比賽，寄養父母陪到底，也因此寄養父母曬得像黑炭一樣。小意今年參加社區獨輪車100公尺競速獲第二名，400公尺競速獲第一名。小意因為學獨輪車，更有自信，更有毅力，更有挫折忍受力。

過了8年，小意一直沒有收養父母，由屏東縣縣長監護的孩子，曾有一次的國內收養機會，但卻無疾而終。等了2920個日子，小意找到願意成為她真正家人的Misfeldt收養家庭，他們來自美國阿肯色州，為了能融入小意，Misfeldt收養父母努力學中文，夫妻兩人也學獨輪車，Misfeldt夫婦說，阿肯色離屏東雖有1萬2735 公里，但愛不間斷，他們答應彭湘明、陳錦平一定好好的教導陪伴小意，且絕不讓她忘記台灣的文化。