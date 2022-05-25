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支援在地內容！台灣用戶現可透過亞馬遜直購Echo系列Alexa智慧音箱

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
亞馬遜宣布台灣可直接購買Echo系列智慧音箱，內附Alexa服務為家庭帶來語音控制的便利性。圖／亞馬遜提供
亞馬遜宣布台灣可直接購買Echo系列智慧音箱，內附Alexa服務為家庭帶來語音控制的便利性。圖／亞馬遜提供

亞馬遜為台灣用戶送上大驚喜！今日宣布台灣用戶可以直接從亞馬遜官方網站訂購Echo國際版和Echo Dot國際版智慧音箱，透過內建的語音助理Alexa，將可支援Spotify、本地新聞及廣播電台，並提供豐富的在地實用知識等服務，但很可惜的是還不支援中文聲控，台灣用戶目前還是只能使用英語來操作Echo國際版和Echo Dot國際版智慧音箱。

對已經習慣Siri、Google助理的的台灣用戶來說，Alexa智慧服務同樣可以提供豐富的功能，只要出聲詢問，Alexa就能回答問題、報時，預報天氣、設置定時器和鬧鐘、播放音樂、控制家裡相容的燈具、打電話及發簡訊到親朋好友的Echo或Alexa App等等。

針對消費者關注的本地內容，首波公告台灣用戶將享有收聽TVBS等本地新聞，同時也可以使用國際新聞台，如半島電視台、路透社和CNN等，也可以透過Alexa收聽Spotify Premium或免費帳戶的音樂，還可透過TuneIn收聽本地的廣播電台，如ICRT和九八新聞台。Alexa現在對於台灣的節日、貨幣、地點、名人等更加瞭解，用戶可以試問：「Alexa，20元美金是多少新台幣？」、「Alexa，母親節是幾號？ 」或「Alexa，現任總統是誰？」台灣用戶也可以透過美國的線上商店取得更多英文功能。

目前可以直送台灣的商品包括Echo國際版和Echo Dot國際版智慧音箱，兩者的球形設計和織物表面幾乎一模一樣，差別只在體積大小。Echo國際版底部有一個明亮的LED燈環，具備3.0英吋的低音揚聲器、雙輻射式高音揚聲器和杜比音效處理。Echo還會自動感測空間的聲學條件，並對音頻播放進行微調。此外，Echo內建ZigBee智慧家庭中心，可以更快速、便利地進行智慧家電連線設置。而體積小巧的Echo Dot國際版，則是內含1.6英吋正面輻射揚聲器，還附有鬧鐘的輕拍貪睡功能，最適合放在床頭櫃使用。

擁有多個Echo智慧音箱的用戶，只需使用Alexa應用程式為Echo裝置分組並命名，即可在每個房間播放相同的音樂，只需說「Alexa，在房間播放輕音樂」即可同步播放被設定為房間組別的所有裝置。

Echo國際版採用了球形設計和織物表面，並具備優良的音質、杜比立體聲與內建ZigBee智慧家庭中心。圖／亞馬遜提供
Echo國際版採用了球形設計和織物表面，並具備優良的音質、杜比立體聲與內建ZigBee智慧家庭中心。圖／亞馬遜提供
Echo Dot音箱外型與Echo相同，體積更小巧，卻內含強大的1.6英吋正面輻射揚聲器，在家裡的任何房間都能享受飽滿的音效。圖／亞馬遜提供
Echo Dot音箱外型與Echo相同，體積更小巧，卻內含強大的1.6英吋正面輻射揚聲器，在家裡的任何房間都能享受飽滿的音效。圖／亞馬遜提供

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