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109年行銷案仍有2100萬未核銷 陳吉仲：是辦活動非文宣

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲今天表示，會跟審計部說明，這些經費都用在活動上，不是買媒體。記者曾吉松／攝影
農委會主委陳吉仲今天表示，會跟審計部說明，這些經費都用在活動上，不是買媒體。記者曾吉松／攝影

農委會在「109年度防檢政策整合行銷案」總金額達6458萬元，經過2年，農委會多次說明，至今仍有2100萬元未獲得審計部核銷，立委曾銘宗質疑農委會浮濫編列預算大內宣；陳吉仲今天表示，這不是事實，會跟審計部說明，這些經費都用在活動上，不是買媒體。

立法院經濟委員會今天繼續審查「農業保險法第十條條文修正草案」案、「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」。

陳吉仲表示，這不是事實，農委會會向審計部說明，這2000多萬都使用在活動上，不是用在廣義的、所謂的媒體文宣部分。這部分有誤解，農委會相關預算，都很樂意接受包括立法院或社會大眾監督，會全力用在照顧農民上。

立委曾銘宗說，「錢已經花掉了，審計部不准他（農委會）核銷」，審計部查帳後，認為農委會使用有不當，因此不准核銷；農委會用錢是主計總處跟審計部最傷腦筋的，這筆2100萬元未核銷的帳，目前就懸在帳上，提醒農委會，後續用錢要用在刀口上，若持續未核銷，審計部會追究相關責任。

曾銘宗說，陳吉仲說這筆錢不是買媒體，但看這列表，分派、得標的5家，每一家都是媒體，若審計部沒有查帳，外界都還不知道，這筆宣傳預算總金額6000多萬，每一家媒體得標金額平均都1200萬、1300萬元；最後其中有2100萬元沒有核銷。

「109年度防檢政策整合行銷案」決標總金額6458萬元，分別由三立、民視、年代、東森及凱絡等五家媒體得標；其中，出現「萊克多巴胺可以增加收益又環保」的科學人雜誌爭議案，就是由三立委託執行宣傳，決標金額約為1300萬；針對當時「科學人」爭議，陳吉仲說是宣傳「擦槍走火」，甚至說「違法就讓我一槍斃命」；但整個行銷案事後遭監察員糾正未列專項編列預算。

國民黨立委曾銘宗。本報資料照片
國民黨立委曾銘宗。本報資料照片
109年度防檢疫政策整合行銷案決標及經費列支情形。圖／立委曾銘宗提供
109年度防檢疫政策整合行銷案決標及經費列支情形。圖／立委曾銘宗提供

農委會 陳吉仲 立法院

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