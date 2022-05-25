109年行銷案仍有2100萬未核銷 陳吉仲：是辦活動非文宣

農委會在「109年度防檢政策整合行銷案」總金額達6458萬元，經過2年，農委會多次說明，至今仍有2100萬元未獲得審計部核銷，立委曾銘宗質疑農委會浮濫編列預算大內宣；陳吉仲今天表示，這不是事實，會跟審計部說明，這些經費都用在活動上，不是買媒體。

立法院經濟委員會今天繼續審查「農業保險法第十條條文修正草案」案、「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」。

陳吉仲表示，這不是事實，農委會會向審計部說明，這2000多萬都使用在活動上，不是用在廣義的、所謂的媒體文宣部分。這部分有誤解，農委會相關預算，都很樂意接受包括立法院或社會大眾監督，會全力用在照顧農民上。

立委曾銘宗說，「錢已經花掉了，審計部不准他（農委會）核銷」，審計部查帳後，認為農委會使用有不當，因此不准核銷；農委會用錢是主計總處跟審計部最傷腦筋的，這筆2100萬元未核銷的帳，目前就懸在帳上，提醒農委會，後續用錢要用在刀口上，若持續未核銷，審計部會追究相關責任。

曾銘宗說，陳吉仲說這筆錢不是買媒體，但看這列表，分派、得標的5家，每一家都是媒體，若審計部沒有查帳，外界都還不知道，這筆宣傳預算總金額6000多萬，每一家媒體得標金額平均都1200萬、1300萬元；最後其中有2100萬元沒有核銷。