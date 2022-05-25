懷孕懷到腦中風！26歲孕婦局部麻醉取栓忍痛護子

家住台中懷孕20周的蔡小姐上月與先生到澎湖旅遊半夜半側肢體突然無力，由澎湖當地醫院緊急以直升機後送高雄長庚醫院救治，醫師研判是急性腦梗塞，自鼠膝部伸入導管轉六個大彎打通血管，母子均安，蔡小姐事後以「懷孕懷到腦中風」為題PO網，記錄這個不尋常的人生經歷。

蔡小姐上月與老公遊澎湖，半夜頭痛，想坐椅子卻一直跌倒，老公驚覺不對勁，緊急將她送醫，醫師認為是中風，但擔心打血栓溶解劑會導致流產或一屍兩命，馬上以直升機將她轉送高雄長庚醫院，凌晨3點左右，長庚醫療團隊接手治療，磁振造影發現她右側中大腦動脈梗塞，約三分之一區域都缺氧受損，立刻安排血栓移除術，從自鼠膝部血管插入導管，直趨腦內病灶，為擔心過程影響胎兒，只做局部麻醉，蔡婦堅強頂住，母子均安。

發病第八天，蔡婦在網路自述心情，指這次中風導致我右腦細胞死的差不多，左邊幾乎癱瘓完全動不了，26歲的她從來沒有想過會中風，後來的日子每天都像半個植物人，無法行走，連抓癢、睡覺都翻身都需要幫忙，每天要面對100種明明是小事，自己卻做不到的無力感。不過她也說：「這是我的坎，不是妳的」，鼓勵孕婦勿恐慌，但要有警覺心。

高長神經內科部副主任張谷州表示，孕婦合併腦中風並不多見，這是高雄長庚近三年來，收治4000多名中風患者中唯一一例。孕婦如有子癲前症或高血壓控制不好，容易發生一些神經學的症狀，要特別小心預防。

張也說，這次案例是在半夜緊急處置，對案主及家人而言，過程辛酸。好在蔡婦的先生當下警覺有異，及時求救，加上高屏澎醫療體系跨院合作，合力救下蔡婦，但不樂見這類個案再發生。孕婦要避免中風，最重要的是規律產檢、控制血壓，懷孕過程若發生眼歪嘴斜、單側手腳無力情況，要保握黃金3小時緊急送醫。

參與治療的陳仕軒醫師表示，蔡婦經查疑似右中大腦動脈分支阻塞，正常狀況下，血栓移除需要深度鎮靜插管使用呼吸器，但因為懷孕緣故，為減少藥物及輻射暴露，當下評估不插管讓病人清醒狀態下進行，蔡婦「為母則強」，令人感受到母愛的偉大。