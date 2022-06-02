幸福家居的創造者！CHIMEI奇美家電勇奪信譽品牌雙金殊榮

現代社會中消費者越來越注重運用家電創造更加舒適的優質居家生活環境，CHIMEI 奇美家電一直以來以打造幸福家居為宗旨，不斷開發安全、節能、美學、前瞻的全方位智慧生活家電，而深受廣泛消費者信賴。第24屆《讀者文摘》信譽品牌頒獎典禮中勇奪雙金殊榮，其中在液晶顯示器項目中再度刷新自身紀錄斬獲一金，為國產品牌唯一蟬聯十四年金獎得主，此外也於DC直流馬達風扇項目中連續第三年拿下金獎佳績，奇美家電對於產品品質、創新技術及品牌價值的追求與堅持榮獲肯定，更體現了奇美家電致力為消費者打造幸福家庭生活的使命和願景。

圖∕奇美家電提供

CHIMEI奇美家電品牌總監—楊厚苹於頒獎典禮上發表感言：「很榮幸奇美家電再度獲得信譽品牌金獎肯定，能夠連續十四年獲獎，我們由衷感謝消費者的肯定與支持，更證明了長久以來奇美家電對於品質要求、自我成長的堅持。未來也會持續努力於創新技術使用和環境趨勢洞察上不斷進步，為消費者帶來更多優質的家電產品，陪伴每個家庭創造幸福生活。」

奇美家電身為國產領導品牌，獲得金獎的液晶顯示器品項更是深受大眾喜愛，旗下旗艦機種R7系列不僅擁有4K HDR極致畫質、劇院級雙杜比規格，更內建YouTube、Netflix等知名影音串流平台以及Google Play Store，同時搭載最新Google Assistant智慧聲控管家，消費者只須開口說出指令，即可立即觀賞影音或查詢資訊，家庭娛樂的極致饗宴一機擁有。此外，同樣榮獲金獎的CHIMEI奇美DC馬達節能風扇，擁有業界首創封閉式馬達，較傳統AC風扇更加安全，且耗電更低、能效更高，輕鬆節能無負擔，自2020年DC馬達節能風扇品項首次納入評選後，奇美連續三年皆獲得信譽品牌金獎，顯見其不僅是市場熱銷寵兒，品質更受到大眾的信賴與肯定。

奇美家電也推出全新「CHIMEI 3D聲控循環扇」，為全家人打造舒適宜人的起居環境。 圖∕奇美家電提供

在夏日來臨之際，看準台灣夏季潮濕悶熱痛點，奇美家電也推出全新「CHIMEI 3D聲控循環扇」，透過全新設計的渦輪增壓風學系統打造強勁風速，最高可送風至23公尺距離，將新鮮空氣送到家中每個角落，有效達到全室對流循環，並首次加入語音辨識功能，只要簡單口令就能免動手調整風量、風速、擺頭和開關機等設定；此外，擁有消光黑質感外觀設計、內建4大使用情境模式及具備省電低噪音特性，更提供消費者更多優質的風扇選擇，為全家人打造舒適宜人的起居環境。

國產液晶顯示器唯一蟬聯十四年金獎 DC馬達節能風扇三年連續奪金。 圖∕奇美家電提供

《讀者文摘》信譽品牌調查自1998年起已實施超過20年，是亞洲區最具有指標性的品牌調查之一，連續十四年獲此殊榮的奇美家電，堅守「打造幸福居家生活」宗旨，於「創意、設計、服務、品質」四大原則堅持不懈，以前瞻科技技術創造貼近消費需求的家電產品，期望帶給全民「心．好感」的品牌體驗。除了信譽品牌金獎之外，奇美家電更曾榮獲經濟部國貿局台灣百大品牌、台灣優良品牌、台灣精品、管理雜誌理想品牌等獎項，未來也將持續為消費者帶來更優質便利的居家生活電器產品。更多訊息請參考CHIMEI品牌網站：http://electronics.chimei.com.tw/