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確診後擔心後遺症 營養師建議嘗試地中海飲食

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
地中海飲食有助於提升大腦功能、防止發炎及改善憂鬱症狀。圖／聯合報系資料照片
地中海飲食有助於提升大腦功能、防止發炎及改善憂鬱症狀。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎肆虐全球，各國均有確診者康復後出現疲倦、咳嗽、肌肉無力、睡眠障礙、憂鬱及腦霧等後遺症，令人憂心；對此，衛福部南投醫院營養師建議，被感染患者除了多休息、適當運動，同時搭配地中海飲食，來預防或緩解後遺症。

南投醫院指出，新冠肺炎康復患者在感染數月之後可能出現後遺症，其中腦霧會導致認知功能減退，患者可能會有記憶力、注意力及理解力下降等情形；為預防或緩解後遺症，除多休息、適當運動，透過飲食補充大腦所需營養素也相當重要。

南投醫院營養師黃淑敏表示，大腦的能量來源是葡萄糖，而組織腦部、促進腦部發達所需要的是蛋白質及脂質，因此要幫助大腦神經傳遞物質能夠順利，可食用富含維生素B群及DHA、EPA、大豆與堅果的食物。

而B群中B1、B2、B3跟葡萄糖代謝有關；B6、泛酸及葉酸跟神經傳達物質合成有關；富含DHA、EPA的食物可幫助健腦，促進腦部活化、情報傳遞與幫助記憶力，並可提升注意力。此外，「地中海飲食」預防或緩解後遺症相當不錯的選擇。

黃淑敏說，地中海飲食有助於提升大腦功能、防止發炎及改善憂鬱症狀等，是目前世界公認最健康的飲食型態之一，其飲食包括大量蔬菜、豆類、水果、堅果、橄欖油、全穀類、適量魚類及乳製品（起司）、少量肉類，家禽類及飽和脂肪酸。

「地中海飲食型態」強調利用大量蔬果及未精製的全榖雜糧，可提供大腦足夠的維生素B群，並且食用不飽和脂肪酸含量較高的橄欖油、魚類食物及堅果類，主要是提供DHA及EPA，更建議少吃牛、羊、豬等飽和脂肪較高的肉類。

黃表示，在歐美的地中海飲食會搭配適量紅酒，但國人較無飲用紅酒的習慣，建議可用茶來替代，且建議1天食用1顆蛋，因蛋類除了蛋白質，還有維生素B2、B12、卵磷脂等許多養分，豐富的卵磷脂更是大腦和神經系統不可或缺的營養素。

地中海

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