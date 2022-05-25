昨夜起雨彈狂襲沒完沒了 氣象局：持續到周五

台灣各地昨晚即出現明顯雨勢，中央氣象局預測，這波鋒面會影響到周五，因此這段期間都會有陣雨或雷雨，其中以今明兩天降雨較顯著。

氣象局發布屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時；慎防劇烈降雨、雷擊，以及低能見度。

中央氣象局發布15縣市大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天北部、南投、屏東地區及花蓮、中南部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

大雨特報區域：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區。

根據降雨趨勢圖，今日白天至明天白天全台都會出現雨勢，北海岸及中南部山區降雨會更明顯。今日局部雨勢明顯，目前澎湖、高屏地區、北海岸累積雨量較多，內埔單日累積98.5毫米是目前最多，高雄則出現一小時有65.5毫米的短延時降雨。

預報員朱美霖說，台灣目前在鋒面的低壓帶，鋒面帶上有發展旺盛的雲系，預計會影響到周五，包括西部、東北部及北部都會有明顯雨勢。

朱美霖也說，今明兩天降雨顯著，天氣會稍涼，周五過後台灣就會轉為西南風環境，氣溫會回升、降雨也趨緩，屆時就會回到較溫熱的天氣。