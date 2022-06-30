村里減碳行動競賽 20村里社區「長期」深耕獲獎

環保署舉辦低碳永續家園「村里減碳行動」競賽，今年除銀、銅級組得獎村里外，20個低碳村里因長年在地執行減碳、低碳作為，也在「長期參與專業組」獲得肯定。環保署表示，長期組獲選村里在六大面向的行動項目均有涉獵，盼能以這些低碳村里做為淨零種子，除以自發力量落實多元節能減碳行動，也能吸引各地村里仿效其作法，進而普及至全國村里，由下而上、遍地開花，加速達成淨零家園目標。

臺北市文山區萬和里：推動環境調適，改變人的行為

長期專業組獲獎村里遍及北中南東及離島，例如臺北市文山區萬和里有萬和一、二、三號公園，正是當初景尾溪流經之處，地勢相對低漥，是天然的滯洪地區，也是萬和里推動環境調適、環境教育的場域。

臺北市文山區萬和里於頂樓打造綠屋頂及太陽光電設備、雨水循環全回收的場域，營造低碳環境教育示範點。 圖／萬和里辦公處提供

但里內也處於都市熱島中心，近年致力推動綠屋頂與再生能源，2015年起與古亭地政事務所合作，於頂樓結合產業局田園城市及追日計畫，以及環保局低碳營造計畫，打造綠屋頂及太陽光電設備、雨水循環全回收的場域，不僅有效降低建築蓄熱，更推動社區綠能示範，營造萬和低碳環境教育示範點。

2019年起更結合透水紙模步道工法，大規模提高社區的透水鋪面面積，除了可以在大雨時免於水患，也藉由保水加強夏季地面的降溫功能。萬和公園就提高30%的透水率，增加透水面積約600平方公尺。

改變人的行為，是減碳的重要關鍵，萬和里辦公處多元地推動節能減碳活動，例如與新竹那羅部落建立物資交換平台，創造減碳的夥伴關係，共同提倡新的低碳生活方式。

新北市汐止區智慧里：廢棄物變身環保裝置藝術

新北市汐止區智慧里召集鄰近企業、鄰長和志工投入社區綠美化及社區營造，於2011年首先投入基隆河綠美化工作，種植原生樹種，水尾灣防汛步道上種植櫻花、杜鵑、黃蟬和山茶花等花木，生態景觀豐富多變。

智慧里里長夫婦長期推動「香草文化教育」，於水尾灣防汛步道打造香草荷花園區，並作為教案特色場所，並交由民眾認養、企業贊助共同維運，實踐低碳生活。

新北市汐止區智慧里積極推動節能減碳，包含在社區停車場設置感應節能燈管等。 圖／智慧里辦公處提供

2017年智慧里取得環保署低碳永續家園銅級認證，里內各處有環保藝術創作，以再生的概念減少垃圾與廢棄物數量，以減廢再生的概念提高物品利用率。社區也積極推動節能減碳，於社區停車場設置感應節能燈管、公寓屋頂上設置太陽能光電板，並用於社區照明；社區花園內設置雨水回收撲滿及環保裝置藝術。

基隆市安樂區五福里：低碳旅遊、資源回收再利用增進減碳效益

基隆市安樂區五福里的金龍湖具有豐富生態物種，基隆市野鳥學會調查並記錄了59種鳥類、13種青蛙及稀有保育類植物鐘萼木，可說是推廣低碳永續及環境教育的最佳示範點。里長率居民積極推廣建築綠化降溫，於金龍湖步道及活動中心後方建置綠圍籬，增加綠化面積。

基隆市安樂區五福里率居民積極推廣建築綠化降溫。 圖／五福里辦公處提供

五福里長期致力於推動低碳永續家園，2015年取得環保署低碳永續家園銅級認證，並持續推動低碳相關項目。為達建築節能，更換里內公寓內梯廳間照明為LED燈具；里內亦推廣低碳共餐、辦理資源回收、推廣低碳旅遊及資源回收再利用等，增進減碳效益。

桃園市中壢區中山里：落實低碳飲食、成立節能志工隊

桃園市中壢區中山里鄰近中原大學及元智大學，早期為農業用地，經土地重劃為社區大樓，屬新興社區，人口多為80年代由中南部北上工作的外來人口，里內有16個社區，夢幻公園為里內唯一的大型綠地。公園內植栽多樣且大樹林立，是居民重要的活動空間。

桃園市中壢區中山里里民共同利用大樓閒置空間，打造多處農園，並設置雨撲滿以雨水澆灌、將回收廚餘製成堆肥，落實低碳飲食。 圖／中山里辦公處提供

里長與里民共同利用大樓閒置空間，打造多處農園，並設置雨撲滿以雨水澆灌、將回收廚餘製成堆肥，採收蔬果則供共餐居民食用，落實低碳飲食「吃在地食當季」概念。另外，里內設有14處資源回收站，不定期辦理跳蚤市場活動、推動環保友購站，藉由回收物手工藝課程，賦予廢棄物新生命，提升物品利用率。

近期更與工研院及荒野保護協會合作，成立36人的節能志工隊，宣導使用節能家電與照明，並積極參與節能減碳相關組織與活動，為氣候變遷調適及溫室氣體減量盡一份心力。

新竹市北區康樂里：建滯洪池防災，推動建築綠美化減碳

新竹市北區康樂里為解決氣候變遷所造成的淹水問題，建設滯洪池，兼具防洪及生態棲地功能。此外，里民自組環境教育團隊，針對集會所、寺廟等公共場所進行節能設備汰換；設置電動機車充電站，推廣低碳運具使用。

新竹市北區康樂里設置電動機車充電站，推廣使用低碳運具。 圖／康樂里辦公室提供

里長林再興也帶頭推動建築綠美化，減少耗能及改善熱島效應。里內的屋瓦窯圳及舊有鐵道等區域改造為生態水道，保存、發展古蹟遺址，成為新竹市的文化觀光資產，並由里民自組環境教育團隊，規劃發展低碳旅遊。

新竹縣關西鎮東光里：用「千鶴茶」帶動社區拚減碳

新竹縣關西鎮東光里相繼取得環保署低碳永續家園銅、銀級村里認證，開創社區品牌「千鶴茶」為在地發展核心，使用自然無毒、友善生態方式進行茶園復耕，延續茶產業文化，落實食農教育，並藉由媒合當地企業、商家與校園等單位齊力推動校園環境教育、區域綠化、低碳飲食、節能燈具等相關工作，提升環境與生活品質。

新竹縣關西鎮東光里開創社區品牌「千鶴茶」為在地發展核心，以友善生態方式復耕茶園，延續茶產業文化，並落實食農教育。 圖／東光里辦公室提供

在推動減碳方面，也推動多項措施，例如東光里的百鶴園，利用回收的排氣管、淨灘撿拾的浮球等廢棄物再利用，做成另類的裝置藝術。

苗栗縣三灣鄉銅鏡村：節能與低碳旅遊雙管齊下

苗栗縣三灣鄉銅鏡村以社區關懷營造為目標，由村里環保志工隊積極參與「減少能源浪費」，於活動中心頂樓及社區巡守隊屋頂設置太陽能光電系統、雨水回收設備、更換建築設備為節能燈具及節能電器。

苗栗縣三灣鄉銅鏡村於活動中心頂樓及社區巡守隊屋頂設置太陽能光電系統、雨水回收設備，並更換節能燈具及電器。 圖／銅鏡村辦公處提供

另外也規劃在地低碳旅遊，透過電動自行車、設置充電站的使用，提供旅客輕旅體驗。村里積極媒合企業提供就業機會，使年輕人返鄉，實踐長者照護。

臺中市大安區頂安里：植栽綠美化防制河川揚塵

臺中市大安區頂安里為傳統農業區，位於大安溪南岸出海口，緊鄰大安溪，東西狹長，因此分為四個主要聚落，由東向西依序為三十甲、頂大安、田尾、田心仔，主要作物為水稻、芋頭，及少量雜糧。

臺中市大安區頂安里推動社區植栽綠美化，除打造活力家園，也改善河川揚塵汙染。 圖／環保署提供

因冬天東北季風強勁，河川揚塵事件好發，社區志工隊致力於社區營造，推動社區植栽綠美化，以打造綠化活力家園，也配合河川揚塵防制相關業務，使臺中市連續7年無河川揚塵事件日發生。社區發展協會打造低碳環保環境，與環保局共同推動閒置空地設置樹木銀行，邀請村里民共同參與植樹活動，以具體行動落實減碳、固碳。

彰化縣芬園鄉溪頭村：參與智慧電網

彰化縣芬園鄉溪頭村屬典型農村型社區。溪頭村與社區發展協會互動良好，共同推動社區生態綠化、植樹造林、鼓勵居民安裝智慧電表及監控、設置太陽熱能系統，及辦理各類宣導活動，落實低碳生活。

彰化縣芬園鄉溪頭村鼓勵居民安裝智慧電表，參與節電。 圖／環保署提供

南投縣魚池鄉大雁村：資源回收、剩食再利用

南投縣魚池鄉大雁村由居民協力進行社區重建，以當地特色農事及豐富生態，推動低碳旅遊，近年更將綠生活融入社區中，如節能減碳、淨山活動、資源回收、剩食再利用等議題，落實綠生活、提升居住品質，2019年取得環保署低碳永續家園銀級村里認證。

南投縣魚池鄉大雁村發展有機認證茶園，近年更將綠生活融入社區中。 圖／環保署提供

雲林縣古坑鄉朝陽村：農廢循環變農寶

雲林縣古坑鄉朝陽村主要農作物為麻竹筍，利用竹子叢生特性，以滴灌栽培定時補足區域含水率，減少種植所消耗的水資源。

雲林縣古坑鄉朝陽村推廣竹筍的食農教育外，對於廢棄筍殼，利用生廚餘酵素發酵製成液態肥，落實農業廢棄物循環。 圖／環保署提供

麻竹每四年會砍除老母竹並焚燒銷毀，加上大量筍殼，造成大量排碳。社區發揮創意將老竹製作成杯、碗及托盤等文創產品，減少農業廢棄物，一年減少約1000公斤廢棄老母竹焚燒，減碳約757公斤。

村民長期推廣竹筍食農教育外，對於無利用價值的筍殼，不再丟棄處理。現今利用生廚餘酵素製作法，將筍殼發酵製成液態肥，落實農業廢棄物循環，去年減少約600公斤廢棄筍殼丟棄農田，減碳約454公斤。

嘉義市西區育英里：資源回收循環好禮站，小兵立大功

嘉義市西區育英里曾取得環保署低碳永續家園銅級村里認證，也是當年度嘉義市低碳示範社區。自2013年起，配合環保局設置資源回收循環好禮站，透過兌換環保商品的方式，鼓勵民眾進行資源回收及分類，每年約可回收4000公斤廢棄物，年減碳量約3116公斤。

嘉義市西區育英里設置資源回收循環好禮站，透過兌換環保商品的方式，鼓勵民眾進行資源回收及分類。 圖／育英里辦公處提供

里內保有多棟傳統土角厝及竹筒片厝的舊式建築，將閒置建築物修整為「健康關懷小站」，定期舉辦舊衣改造、塑膠吸管再製及藍染體驗等活動，將環保理念融入日常生活中。

嘉義縣六腳鄉塗師村：光電創能、低碳民俗拚減碳

嘉義縣六腳鄉塗師村人口年齡層偏高，仍透過社區發展協會協助，持續參與低碳永續家園。村內設有太陽能光電系統，除可直接發電提供活動中心使用，亦達到建築降溫，兼具節能、低排碳的效果，並透過持續宣導區域綠化、推廣節能燈具、太陽熱能系統、電動車、低碳民俗活動、雨水回收再利用等節能減碳觀念，使居民於日常生活即投入減碳工作。

嘉義縣六腳鄉塗師村社區發展協會協助建立太陽能光電系統。 圖／環保署提供

臺南市南區金華里：好望角增綠化空間，打造循環型社區

臺南市南區金華里2015年獲得環保署低碳永續家園銀級認證，是台南市第一個銀級行政里。金華里為提升社區整體功能及宜居性，善用閒置空地及好望角，建立認養制度，營造植物多樣性的生態空間，由里民共同規劃打造環保藝術綠廊。

臺南市南區金華里回收淺層地下雨水及「跌水曝氣」設計，由太陽能供電形成池水循環，植栽水生植物和放養觀賞魚。 圖／金華里辦公處提供

另也推動苗木培育、魚花共生，回收淺層地下雨水及「跌水曝氣」設計，由太陽能供電形成池水循環，植栽水生植物和放養觀賞魚，溢流水供植栽使用，響應循環概念並兼顧社區綠化。

金華里致力於發展自然生態的居住環境，建構循環型社區，引導居民自發性的低碳行為改變，如節能減碳、資源再利用，透過學習計畫、公聽會、說明會及志工帶頭示範，深入家戶宣導，鼓勵里民參與公共事務、響應循環概念，營造低碳社區永續發展，落實居民低碳生活。

高雄市燕巢區金山里：低碳旅遊行程型塑低碳農村

高雄市燕巢區金山里地處偏遠山區，結合在地自然景觀特色及歷史文化建築，推廣「燕巢金山．棗樂趣」以延續在地產業價值，規劃一系列低碳旅遊行程，使遊客實際感受低碳農村的文化及特色。

高雄市燕巢區金山里發展低碳旅遊行程，供遊客感受低碳農村的文化及特色。 圖／金山里辦公處提供

宜蘭縣南澳鄉金岳村：推動部落低碳建築營造

宜蘭縣南澳鄉金岳村近年積極結合部落長者智慧，推動部落建築營造，利用傳統建材及工法建立半穴式傳統屋，具有冬暖夏涼之效。而舊建築改造，則使用當地、可再生建材，結合低碳概念與在地部落文化、物產，逐步建造為文化觀光據點。

宜蘭縣南澳鄉金岳村近年積極結合部落長者智慧，透過舊建築改造，推動部落建築營造。 圖／金岳村辦公處提供

花蓮縣壽豐鄉豐山村：雨撲滿省水資源，落實綠色運輸

花蓮縣壽豐鄉豐山村積極復育濕地及推動區域綠美化，並利用地形優勢，建置只靠自然重力提供澆灌動力的雨撲滿，節約水資源。同時積極宣導里民使用電動機車，減少空氣汙染，落實使用綠色運輸工具，奠定綠色運輸發展基礎，並推動社區生態旅遊結合食農教育、友善耕作。

花蓮縣壽豐鄉豐山村積極復育濕地及推動區域綠美化，並利用地形優勢，建置靠自然重力提供澆灌的雨撲滿，節約水資源。 圖／豐山村辦公處提供

臺東縣池上鄉萬安村是池上鄉面積最小村里，卻坐擁池上最大有機田區，更是知名池上米重要產區，社區範圍內有聞名全國的伯朗大道，故特別設立自行車租賃站，供遊客與居民租借。社區設立稻米原鄉館，是臺東第一個地方文化館，可參加導覽體驗農事活動。

臺東縣池上鄉萬安村提供自行車租賃，推動低碳永續觀光。 圖／萬安村辦公處提供

每逢收成季節，自行車道旁無邊無際金黃稻穗隨風搖曳，田園景致令人心馳神往，社區提供自行車租賃，並協助維護車道周圍環境，結合在地設施規劃低碳小旅遊，推動永續觀光。村里社區與萬安國小合作推動區域綠化，設置蝴蝶園及生態步道，及規劃村內特色低碳旅遊，發展觀光產業。

澎湖縣西嶼鄉二崁村：研發在地特色飲食，推廣低碳生活

澎湖縣西嶼鄉二崁村曾於2014年9月加入低碳永續家園，由二崁社區發展協會協助二崁村建構各項低碳行動計畫，2017年獲得環保署低碳永續家園銅級社區認證。

澎湖縣西嶼鄉二崁村民自發成立志工團隊，推動區域綠化、太陽光電系統，實踐低碳永續家園。 圖／二崁社區發展協會提供

村內具多處觀光景點，由民眾自發成立志工團隊維護社區整潔，並推廣低碳飲食生活，推動區域綠化、營造鳥類生態觀察及推廣太陽光電系統，並研發各項在地特色飲食，鼓勵居民多多使用在地食材；同時也藉由參與社區規劃師課程，推動社區營造。

金門縣金湖鎮山外里：牆面植生綠化，為建築降溫

金門縣金湖鎮山外里屬鄉村型社區，近年因駐軍撤離導致就業機會減少，造成青壯年族群外流，人口老化嚴重，為照顧弱勢族群振興里內事務，該里持續推動社會福祉、關懷據點、節能減碳等工作。

金門縣金湖鎮山外里居民積極投入社區綠美化。 圖／山外里辦公處提供

居民積極投入社區綠美化及推動牆面植生綠化，降低建築溫度以減少空調使用率，有效節省能源使用，並不定期辦理綠能講座。居民利用屋頂閒置空間設置太陽能發電系統或加入公民電廠合作社，灌輸村里養豬戶綠能減碳概念，以實際行動減少環境之衝擊。