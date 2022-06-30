村里減碳行動競賽 20村里社區「長期」深耕獲獎
環保署舉辦低碳永續家園「村里減碳行動」競賽，今年除銀、銅級組得獎村里外，20個低碳村里因長年在地執行減碳、低碳作為，也在「長期參與專業組」獲得肯定。環保署表示，長期組獲選村里在六大面向的行動項目均有涉獵，盼能以這些低碳村里做為淨零種子，除以自發力量落實多元節能減碳行動，也能吸引各地村里仿效其作法，進而普及至全國村里，由下而上、遍地開花，加速達成淨零家園目標。
臺北市文山區萬和里：推動環境調適，改變人的行為
長期專業組獲獎村里遍及北中南東及離島，例如臺北市文山區萬和里有萬和一、二、三號公園，正是當初景尾溪流經之處，地勢相對低漥，是天然的滯洪地區，也是萬和里推動環境調適、環境教育的場域。
但里內也處於都市熱島中心，近年致力推動綠屋頂與再生能源，2015年起與古亭地政事務所合作，於頂樓結合產業局田園城市及追日計畫，以及環保局低碳營造計畫，打造綠屋頂及太陽光電設備、雨水循環全回收的場域，不僅有效降低建築蓄熱，更推動社區綠能示範，營造萬和低碳環境教育示範點。
2019年起更結合透水紙模步道工法，大規模提高社區的透水鋪面面積，除了可以在大雨時免於水患，也藉由保水加強夏季地面的降溫功能。萬和公園就提高30%的透水率，增加透水面積約600平方公尺。
改變人的行為，是減碳的重要關鍵，萬和里辦公處多元地推動節能減碳活動，例如與新竹那羅部落建立物資交換平台，創造減碳的夥伴關係，共同提倡新的低碳生活方式。
新北市汐止區智慧里：廢棄物變身環保裝置藝術
新北市汐止區智慧里召集鄰近企業、鄰長和志工投入社區綠美化及社區營造，於2011年首先投入基隆河綠美化工作，種植原生樹種，水尾灣防汛步道上種植櫻花、杜鵑、黃蟬和山茶花等花木，生態景觀豐富多變。
智慧里里長夫婦長期推動「香草文化教育」，於水尾灣防汛步道打造香草荷花園區，並作為教案特色場所，並交由民眾認養、企業贊助共同維運，實踐低碳生活。
2017年智慧里取得環保署低碳永續家園銅級認證，里內各處有環保藝術創作，以再生的概念減少垃圾與廢棄物數量，以減廢再生的概念提高物品利用率。社區也積極推動節能減碳，於社區停車場設置感應節能燈管、公寓屋頂上設置太陽能光電板，並用於社區照明；社區花園內設置雨水回收撲滿及環保裝置藝術。
基隆市安樂區五福里：低碳旅遊、資源回收再利用增進減碳效益
基隆市安樂區五福里的金龍湖具有豐富生態物種，基隆市野鳥學會調查並記錄了59種鳥類、13種青蛙及稀有保育類植物鐘萼木，可說是推廣低碳永續及環境教育的最佳示範點。里長率居民積極推廣建築綠化降溫，於金龍湖步道及活動中心後方建置綠圍籬，增加綠化面積。
五福里長期致力於推動低碳永續家園，2015年取得環保署低碳永續家園銅級認證，並持續推動低碳相關項目。為達建築節能，更換里內公寓內梯廳間照明為LED燈具；里內亦推廣低碳共餐、辦理資源回收、推廣低碳旅遊及資源回收再利用等，增進減碳效益。
桃園市中壢區中山里：落實低碳飲食、成立節能志工隊
桃園市中壢區中山里鄰近中原大學及元智大學，早期為農業用地，經土地重劃為社區大樓，屬新興社區，人口多為80年代由中南部北上工作的外來人口，里內有16個社區，夢幻公園為里內唯一的大型綠地。公園內植栽多樣且大樹林立，是居民重要的活動空間。
里長與里民共同利用大樓閒置空間，打造多處農園，並設置雨撲滿以雨水澆灌、將回收廚餘製成堆肥，採收蔬果則供共餐居民食用，落實低碳飲食「吃在地食當季」概念。另外，里內設有14處資源回收站，不定期辦理跳蚤市場活動、推動環保友購站，藉由回收物手工藝課程，賦予廢棄物新生命，提升物品利用率。
近期更與工研院及荒野保護協會合作，成立36人的節能志工隊，宣導使用節能家電與照明，並積極參與節能減碳相關組織與活動，為氣候變遷調適及溫室氣體減量盡一份心力。
新竹市北區康樂里：建滯洪池防災，推動建築綠美化減碳
新竹市北區康樂里為解決氣候變遷所造成的淹水問題，建設滯洪池，兼具防洪及生態棲地功能。此外，里民自組環境教育團隊，針對集會所、寺廟等公共場所進行節能設備汰換；設置電動機車充電站，推廣低碳運具使用。
里長林再興也帶頭推動建築綠美化，減少耗能及改善熱島效應。里內的屋瓦窯圳及舊有鐵道等區域改造為生態水道，保存、發展古蹟遺址，成為新竹市的文化觀光資產，並由里民自組環境教育團隊，規劃發展低碳旅遊。
新竹縣關西鎮東光里：用「千鶴茶」帶動社區拚減碳
新竹縣關西鎮東光里相繼取得環保署低碳永續家園銅、銀級村里認證，開創社區品牌「千鶴茶」為在地發展核心，使用自然無毒、友善生態方式進行茶園復耕，延續茶產業文化，落實食農教育，並藉由媒合當地企業、商家與校園等單位齊力推動校園環境教育、區域綠化、低碳飲食、節能燈具等相關工作，提升環境與生活品質。
在推動減碳方面，也推動多項措施，例如東光里的百鶴園，利用回收的排氣管、淨灘撿拾的浮球等廢棄物再利用，做成另類的裝置藝術。
苗栗縣三灣鄉銅鏡村：節能與低碳旅遊雙管齊下
苗栗縣三灣鄉銅鏡村以社區關懷營造為目標，由村里環保志工隊積極參與「減少能源浪費」，於活動中心頂樓及社區巡守隊屋頂設置太陽能光電系統、雨水回收設備、更換建築設備為節能燈具及節能電器。
另外也規劃在地低碳旅遊，透過電動自行車、設置充電站的使用，提供旅客輕旅體驗。村里積極媒合企業提供就業機會，使年輕人返鄉，實踐長者照護。
臺中市大安區頂安里：植栽綠美化防制河川揚塵
臺中市大安區頂安里為傳統農業區，位於大安溪南岸出海口，緊鄰大安溪，東西狹長，因此分為四個主要聚落，由東向西依序為三十甲、頂大安、田尾、田心仔，主要作物為水稻、芋頭，及少量雜糧。
因冬天東北季風強勁，河川揚塵事件好發，社區志工隊致力於社區營造，推動社區植栽綠美化，以打造綠化活力家園，也配合河川揚塵防制相關業務，使臺中市連續7年無河川揚塵事件日發生。社區發展協會打造低碳環保環境，與環保局共同推動閒置空地設置樹木銀行，邀請村里民共同參與植樹活動，以具體行動落實減碳、固碳。
彰化縣芬園鄉溪頭村：參與智慧電網
彰化縣芬園鄉溪頭村屬典型農村型社區。溪頭村與社區發展協會互動良好，共同推動社區生態綠化、植樹造林、鼓勵居民安裝智慧電表及監控、設置太陽熱能系統，及辦理各類宣導活動，落實低碳生活。
南投縣魚池鄉大雁村：資源回收、剩食再利用
南投縣魚池鄉大雁村由居民協力進行社區重建，以當地特色農事及豐富生態，推動低碳旅遊，近年更將綠生活融入社區中，如節能減碳、淨山活動、資源回收、剩食再利用等議題，落實綠生活、提升居住品質，2019年取得環保署低碳永續家園銀級村里認證。
雲林縣古坑鄉朝陽村：農廢循環變農寶
雲林縣古坑鄉朝陽村主要農作物為麻竹筍，利用竹子叢生特性，以滴灌栽培定時補足區域含水率，減少種植所消耗的水資源。
麻竹每四年會砍除老母竹並焚燒銷毀，加上大量筍殼，造成大量排碳。社區發揮創意將老竹製作成杯、碗及托盤等文創產品，減少農業廢棄物，一年減少約1000公斤廢棄老母竹焚燒，減碳約757公斤。
村民長期推廣竹筍食農教育外，對於無利用價值的筍殼，不再丟棄處理。現今利用生廚餘酵素製作法，將筍殼發酵製成液態肥，落實農業廢棄物循環，去年減少約600公斤廢棄筍殼丟棄農田，減碳約454公斤。
嘉義市西區育英里：資源回收循環好禮站，小兵立大功
嘉義市西區育英里曾取得環保署低碳永續家園銅級村里認證，也是當年度嘉義市低碳示範社區。自2013年起，配合環保局設置資源回收循環好禮站，透過兌換環保商品的方式，鼓勵民眾進行資源回收及分類，每年約可回收4000公斤廢棄物，年減碳量約3116公斤。
里內保有多棟傳統土角厝及竹筒片厝的舊式建築，將閒置建築物修整為「健康關懷小站」，定期舉辦舊衣改造、塑膠吸管再製及藍染體驗等活動，將環保理念融入日常生活中。
嘉義縣六腳鄉塗師村：光電創能、低碳民俗拚減碳
嘉義縣六腳鄉塗師村人口年齡層偏高，仍透過社區發展協會協助，持續參與低碳永續家園。村內設有太陽能光電系統，除可直接發電提供活動中心使用，亦達到建築降溫，兼具節能、低排碳的效果，並透過持續宣導區域綠化、推廣節能燈具、太陽熱能系統、電動車、低碳民俗活動、雨水回收再利用等節能減碳觀念，使居民於日常生活即投入減碳工作。
臺南市南區金華里：好望角增綠化空間，打造循環型社區
臺南市南區金華里2015年獲得環保署低碳永續家園銀級認證，是台南市第一個銀級行政里。金華里為提升社區整體功能及宜居性，善用閒置空地及好望角，建立認養制度，營造植物多樣性的生態空間，由里民共同規劃打造環保藝術綠廊。
另也推動苗木培育、魚花共生，回收淺層地下雨水及「跌水曝氣」設計，由太陽能供電形成池水循環，植栽水生植物和放養觀賞魚，溢流水供植栽使用，響應循環概念並兼顧社區綠化。
金華里致力於發展自然生態的居住環境，建構循環型社區，引導居民自發性的低碳行為改變，如節能減碳、資源再利用，透過學習計畫、公聽會、說明會及志工帶頭示範，深入家戶宣導，鼓勵里民參與公共事務、響應循環概念，營造低碳社區永續發展，落實居民低碳生活。
高雄市燕巢區金山里：低碳旅遊行程型塑低碳農村
高雄市燕巢區金山里地處偏遠山區，結合在地自然景觀特色及歷史文化建築，推廣「燕巢金山．棗樂趣」以延續在地產業價值，規劃一系列低碳旅遊行程，使遊客實際感受低碳農村的文化及特色。
宜蘭縣南澳鄉金岳村：推動部落低碳建築營造
宜蘭縣南澳鄉金岳村近年積極結合部落長者智慧，推動部落建築營造，利用傳統建材及工法建立半穴式傳統屋，具有冬暖夏涼之效。而舊建築改造，則使用當地、可再生建材，結合低碳概念與在地部落文化、物產，逐步建造為文化觀光據點。
花蓮縣壽豐鄉豐山村：雨撲滿省水資源，落實綠色運輸
花蓮縣壽豐鄉豐山村積極復育濕地及推動區域綠美化，並利用地形優勢，建置只靠自然重力提供澆灌動力的雨撲滿，節約水資源。同時積極宣導里民使用電動機車，減少空氣汙染，落實使用綠色運輸工具，奠定綠色運輸發展基礎，並推動社區生態旅遊結合食農教育、友善耕作。
臺東縣池上鄉萬安村是池上鄉面積最小村里，卻坐擁池上最大有機田區，更是知名池上米重要產區，社區範圍內有聞名全國的伯朗大道，故特別設立自行車租賃站，供遊客與居民租借。社區設立稻米原鄉館，是臺東第一個地方文化館，可參加導覽體驗農事活動。
每逢收成季節，自行車道旁無邊無際金黃稻穗隨風搖曳，田園景致令人心馳神往，社區提供自行車租賃，並協助維護車道周圍環境，結合在地設施規劃低碳小旅遊，推動永續觀光。村里社區與萬安國小合作推動區域綠化，設置蝴蝶園及生態步道，及規劃村內特色低碳旅遊，發展觀光產業。
澎湖縣西嶼鄉二崁村：研發在地特色飲食，推廣低碳生活
澎湖縣西嶼鄉二崁村曾於2014年9月加入低碳永續家園，由二崁社區發展協會協助二崁村建構各項低碳行動計畫，2017年獲得環保署低碳永續家園銅級社區認證。
村內具多處觀光景點，由民眾自發成立志工團隊維護社區整潔，並推廣低碳飲食生活，推動區域綠化、營造鳥類生態觀察及推廣太陽光電系統，並研發各項在地特色飲食，鼓勵居民多多使用在地食材；同時也藉由參與社區規劃師課程，推動社區營造。
金門縣金湖鎮山外里：牆面植生綠化，為建築降溫
金門縣金湖鎮山外里屬鄉村型社區，近年因駐軍撤離導致就業機會減少，造成青壯年族群外流，人口老化嚴重，為照顧弱勢族群振興里內事務，該里持續推動社會福祉、關懷據點、節能減碳等工作。
居民積極投入社區綠美化及推動牆面植生綠化，降低建築溫度以減少空調使用率，有效節省能源使用，並不定期辦理綠能講座。居民利用屋頂閒置空間設置太陽能發電系統或加入公民電廠合作社，灌輸村里養豬戶綠能減碳概念，以實際行動減少環境之衝擊。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言