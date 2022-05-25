端午連假國道將湧車潮 高公局：改走台61避塞車

端午節連續假期，預期將有大量返鄉及旅遊車潮出現，尖峰時段易造成部分路段車多壅塞情形。交通部高公局呼籲，台61線西濱快速公路新竹至台南路段全線設計標準與國道接近，可作為國1及國3中南部路段之替代道路。

高公局說，北部欲往返中南部地區之民眾，可利用國3西濱交流道銜接台61線，避開國道中南部地區壅塞路段。往返國道新竹至台南路段民眾，高公局建議可從國道3號115公里處之西濱交流道直接銜接台61線行駛至台南地區；新竹至台南沿途之用路人，橫向可利用台72、國4、台61乙、台78、台82及台84與台61線銜接。

高公局提醒，連假第2、3日之7-24時，實施國3西濱交流道北向入口匝道封閉，民眾可行駛至台61香山匝道經香山聯絡道從國3香山交流道駛回國3，或行駛台15線至新竹地區，沿途均設有標誌導引，提醒民眾出門前先查詢地圖並妥善規劃行車路線。