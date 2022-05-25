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端午連假國道將湧車潮 高公局：改走台61避塞車

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
端午連假期間，高公局公布匝道管制措施。圖／高公局提供
端午連假期間，高公局公布匝道管制措施。圖／高公局提供

端午節連續假期，預期將有大量返鄉及旅遊車潮出現，尖峰時段易造成部分路段車多壅塞情形。交通部高公局呼籲，台61線西濱快速公路新竹台南路段全線設計標準與國道接近，可作為國1及國3中南部路段之替代道路。

高公局說，北部欲往返中南部地區之民眾，可利用國3西濱交流道銜接台61線，避開國道中南部地區壅塞路段。往返國道新竹至台南路段民眾，高公局建議可從國道3號115公里處之西濱交流道直接銜接台61線行駛至台南地區；新竹至台南沿途之用路人，橫向可利用台72、國4、台61乙、台78、台82及台84與台61線銜接。

高公局提醒，連假第2、3日之7-24時，實施國3西濱交流道北向入口匝道封閉，民眾可行駛至台61香山匝道經香山聯絡道從國3香山交流道駛回國3，或行駛台15線至新竹地區，沿途均設有標誌導引，提醒民眾出門前先查詢地圖並妥善規劃行車路線。

端午節連假期間，國道亦有幾處交流道採時段性入口匝道封閉管制措施，高公局提醒用路人開車出門前，請做好車況檢查，及了解各項國道交通管制措施，並透過高速公路1968App查詢路況，避開壅塞路段及時段。高公局預祝大家端午節連假愉快、行車平安。

高公局說，北部欲往返中南部地區之民眾，可利用台61線，避開國道中南部地區壅塞路段。圖／高公局提供
高公局說，北部欲往返中南部地區之民眾，可利用台61線，避開國道中南部地區壅塞路段。圖／高公局提供

國道 新竹 台南 端午節

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