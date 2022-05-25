虎航開賣日韓機票大當機「哪有798？」 網笑：只剩這還很好搶

新冠肺炎肆虐全球，許多國人已經好久沒有出國旅遊，而台灣虎航宣布，為了慶祝脫離798天無法自由旅遊飛行的日子，今（25）日上午10時開賣冬季班表，推出飛日韓泰單程未稅798元的機票。不過，上午10時未到，虎航官網就完全當機，出現「502 Bad Gateway」無法進入。網友抱怨都搶不到低價票，看起來只剩20萬套票可以輕鬆結帳。

台灣虎航推出低價機票，今日上午10時開始搶購，而卻傳出官網9點半就卡死的消息，許多網友看著當機畫面哀嚎。除此之外，有網友在PTT發文，提醒使用廉航出遊要清楚更改機票的相關規定，原PO在致電虎航客服確認後，這次的冬季航班日後旅客如需更改出發時間，都按照過往的更改規定辦理。

原PO也提到，若日後虎航能順利按照訂購的航班來回時間點出發，不管台日兩國的政策如何變化，包括是否開放隔離政策、日本是否開放自由行等等，只要更改飛行時間都需要收取1200元手續費以及票價差額。對此，除非是虎航因故而自行變更航班時間，或者政策上的規定導致虎航無法運行，這樣更改航班時間就「有機會不需要支付手續費」。另外，客服單位也強調，還是要以當時的「公司政策」為主。

貼文底下吸引許多回應，網友紛紛傳出哀嚎，「根本連不上去，塞爆了」、「九點半就卡死了」、「熟悉的卡網站最對味」、「58分的時候顯示商品已下架」、「沒誠意的虎航，哈哈哈」。另外，也有不少網友發現，「798票價蠻少天的，上去就3499」、「20萬的套票看起來可以輕鬆結帳XD」、「3月底岡山回未稅快5000了」、「是看錯價格嗎？怎麼都3000+？」、「剛剛點開時間不好的才有798，譬如週五週六都還是3000+」。

虎航本次開賣航線包括，桃園-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-曼谷廊曼；高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-福岡、高雄-沖繩那霸等多條航線，限時24小時優惠搶購自2022年5月25日上午10:00至2022年5月26日上午09:59止，全航線單程未稅NT$798起，需同時購買去回程機票。

同時並有日韓A、B、C三種限量套票，包括A套票：日本不限航點來回機票10組，每套售價NT$52,888，限量50套；B套票：日韓不限航點來回機票20組，每套售NT$108,888，限量10套；C套票：日本不限航點來回機票隨意搭套票，每套售價NT$208,888，限量5套。