鄭明典1張照片看「天空之城」 雲會飄進文大教室是真的

中央氣象局長鄭明典昨在臉書PO出一張文化大學出現在雲海之上的照片，猶如台灣版「天空之城」。他表示，此現象為台北盆地的低海拔雲海，拍攝角度取自竹子湖觀景台視角。網友讚譽「人間仙境」、「天空之城」、「文大仙境」。

中央氣象局簡任技正伍婉華3月時曾回母校文化大學出席校園博覽會，她當時與學生分享就讀文大趣事時，提及文大是遠離塵囂的世外桃源。她記得有次上國文課，「一朵一朵的雲就從窗戶飄了進來」。

PTT也有網友分享，他的高中老師是文大校友，曾分享「每次上課上到一半，就會有一片雲海飄進教室，等到霧飄走飄散後，教室瞬間少了一半的人」。其他就讀過文大的網友回應「霧會大到看不到對面的館樓」、「霧有時候大到伸手不見五指」、「我看過一次，霧是會飄進來一點，但很快就消失」、「現在都室內空調，不開窗」。