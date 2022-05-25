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2歲童無呼吸…急診醫護「和死神搶命2小時」 下秒見台灣人性

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2歲童無呼吸！急診醫護「和死神搶命2小時」 下秒見台灣人性

聯合新聞網／ 綜合報導
疫情持續延燒，醫療量能逐漸緊繃。 圖／聯合報系資料照片
疫情持續延燒，醫療量能逐漸緊繃。 圖／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情持續延燒，每日確診數飆破萬例，各地醫療量能逐漸緊繃。一名急診醫師在臉書發文，分享在醫院看見的台灣人性，直呼「真的是自從四月底疫情爆發以來，第一次感受到這種溫馨的違和感」。

急診科住院醫師粉專「J個醫生」表示，他昨（24）日負責兒科急診班，早上8時到醫院交完班後，看見掛號櫃檯前有兩個小朋友被家長帶來急診，當下心裡暗自想著，「又是牧陽人的一天，不曉得今天會有多少快篩陽性的小朋友」。結果真被他料中，過沒幾分鐘就接到消防指揮中心通報，告知十分鐘後救護車會送來一位「到院前呼吸心跳停止」的兩歲孩童來急診。

當下所有急診醫護人員都動了起來，將氣管內管、急救藥物、急救病床等等通通備妥，而不僅兒科緊急出動協助，連原本已經上了12小時急診班準備回家的學長，也自願留下繼續幫忙。經過快兩小時的努力，急診團隊總算將小朋友的生命搶救回來，接著住進兒科加護病房治療。

「J個醫生」接著表示，當急救處理完後，時間已經10時許，許多掛好號的小朋友們都等了很久，其中最久的等超過2小時。當下他心想，「慘了，又要被家長罵了」的心態踏進診間，並依照病患的掛號時間開始逐一看診。

結果卻令他相當意外，因為並沒有出現失控的家長，反而有些家長知道剛剛在進行急救，看診時還特別和醫護說聲「辛苦了」。除此之外，幾位等不及的家長和小朋友，也是自己自主退掛，前往社區篩檢站或是其他診所、門診看診，沒有在急診大發脾氣，他直呼「真的是自從四月底疫情爆發以來，第一次感受到這種溫馨的違和感」。

而當他望著看診區前貼的紙條，「請不要對醫護人員咆哮」，他無奈表示，這是醫護面對被傳染風險、超量病人、離譜護病比等等的壓力下，唯一能做出的無聲反擊。他接著表示，醫護人員的喉嚨已經痛到連出聲反擊都沒辦法，與其花口水、花時間解釋急診要依「檢傷級數」來看診不是按照順序，也不如直接被病人或家屬咒罵還乾脆一些。

在貼文最後，「J個醫生」正面呼籲，「希望這些患者或家屬們能理解，現在最挺你們、最能幫上你們忙的，其實就是在你們眼前累得要死、餓得半死的醫護人員了，希望有天，這些紙條能被撕下來，不再被需要」。

貼文底下吸引許多暖心鼓勵，網友紛紛替醫護加油打氣，「謝謝第一線的醫護人員，您們辛苦了」、「辛苦了，謝謝您們的付出」、「辛苦醫護人員、謝謝醫護人員」、「辛苦了，在這段艱難時刻，真的很感謝有你們為大眾服務」、「謝謝你們一直守護大家」、「謝謝醫護人員，謝謝你們一直辛苦的在第一線守護大家」。

醫護人員 新冠肺炎 患者

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