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15縣市大雨特報 吳德榮：周六前慎防劇烈天氣

梅雨鋒面滯留到周五 雨勢時大時小、幾乎整天有雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天台灣受鋒面雲系滯留影響，各地仍然容易有陣雨，留意有局部較大雨勢。本報資料照片
今天台灣受鋒面雲系滯留影響，各地仍然容易有陣雨，留意有局部較大雨勢。本報資料照片

5、6月梅雨季，中央氣象局今晨已發布大雨特報，天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天台灣受鋒面雲系滯留影響，各地仍然容易有陣雨，而且要留意有局部較大雨勢，出門攜帶雨具。

溫度方面，他說，則是舒適到有點偏悶熱，北部和東北部溫度約22到24度，東部及東南部約23到26度，中部約24到27度，南部約25到28度。

賴忠瑋說，今天鋒面南北風及冷暖空氣交界的地方就在台灣中部，從台灣往東邊延伸1千多公里，往西南西方向也延伸到海南島及越南北部附近。鋒面所經之處容易有雲系生成通過，也容易有中小尺度的對流雲系生成消長，天氣較不穩定，雨勢時大時小，不過幾乎一整天都會有雨。預計鋒面將於台灣滯留到周五。

他說，周六隨著南風增強，鋒面將往北退到中國大陸的長江口附近，台灣連日不穩定的天氣才會暫時告一段落，改以偏南風影響的天氣為主。

賴忠瑋說，要留意的是，偏南風還是持續帶來較溫暖潮濕的空氣，因此在迎風面的中南部地區，天氣仍然相對較不穩定，容易有短暫陣雨或雷雨，山區也容易有熱對流。苗栗以北及東部的天氣相對較穩定，可以見到陽光，不過也要留意中午過後容易有熱對流。

下周的天氣相對於這周會比較穩定，賴忠瑋說，雖然北方陸續還是會有低壓鋒面雲系生成及東移，不過距離台灣較遠，移動速度也快，影響不大，只是台灣仍然受到偏南風環境影響，中南部雲量較多，容易有雨，北部和東部雖然可見陽光，但是也容易有午後雷雨，注意天氣變化。

氣象局 梅雨

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