15縣市大雨特報 吳德榮：周六前慎防劇烈天氣

中央氣象局發布濃霧特報，今天馬祖有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象局發布15縣市大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天北部、嘉義以南、南投地區及台中、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨滯留鋒雲層在台灣上空，局部地區有對流性降水回波，各地區有局部降雨，高屏已有強降雨。

吳德榮表示，今天至周五滯留鋒及西南季風影響，各地有局部陣雨或雷雨，期間中小尺度對流系統發展頻繁，應隨時注意其所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、及累積的大量降雨。今天北部20至25度，中部22至30度，南部23至32度，東部22至29度。

他說，周六滯留鋒逐漸北移，台灣受其與西南季風影響，仍有較大降雨，需持續注意。

吳德榮說，周日至下周一滯留鋒北移至東海及北部海面一帶徘徊，台灣受西南風影響，天氣暖濕，大氣不穩定，迎風面的中、南部易有對流發展；背風面的北部、東半部則晴朗、炎熱如夏，午後有局部短暫陣雨的機率。

他說，下周二、周三滯留鋒再度接近，水氣增多，除了午後有旺盛對流，其他時間亦有降雨的機率。