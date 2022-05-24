緊盯台鐵安全改革 王國材提6關鍵目標

台鐵公司化爭議未解，台鐵工會持續推動端午節等連假不加班連署，預計在明日常會中拍板是否如期推動端午節依法休假。交通部長王國材今日邀集次長胡湘麟、台鐵局長杜微、運研所長林繼國、鐵道局長伍勝園、中華顧問工程司董事長周永暉等人追蹤台鐵改革議題，並提出6項關鍵目標，包括推動第三方評鑑、建置安全管理系統等，期望今年底能就能落實啟動。

交通部指出，交通部持續推動台鐵改革及台鐵公司化時程，並逐步落實安全機制。其中有關鐵路法修訂將賦予鐵道局監理職權；招聘鐵道檢查員提升安全，亦將持續辦理第三方安全評鑑，期望未來在2024年台鐵公司成立時，台鐵公司能夠在已有一定基礎的安全管理系統上，持續全面精進落實。

今日會議中，王國材針對安全改革提出6項關鍵指示，首先台鐵營運安全處為SMS主要推動單位，因應公司成立、組織法制化，應要逐步將人員補齊並累積操作經驗，並請胡湘麟專責督導，杜微持續辦理；透過找尋危害因子、確認控制措施，加上第三方評鑑的執行，從責任歸屬及制度落實中，降低事故發生

王國材指示，善用專業顧問提供完整SMS種子教官及基層的教育訓練，並鼓勵加強段級的溝通，將SMS落實至基層；同時，要研訂SMS手冊3.0版，應納入第三方評鑑的建議，並將上位目標以條例式建立管理體系，並充分考量執行層面的落實度；並建置自主通報系統，應積極鼓勵員工通報，並落實案件處理程序，使其成為危害登記冊的一部分。

王國材也說，要透過安全管理系統建置及第三方評鑑執行，以及控制措施進行預防，期望今年底能落實推動，真正有效避免類似普悠瑪號、太魯閣號事故的發生，在2024年台鐵公司成立時就有更好的安全基礎，安全改革議題仍為核心要務，持續緊盯台鐵安全推動，不容有所鬆懈。