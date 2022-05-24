醫療排擠嚴重！非確診長輩就醫遭拒 家屬與護理師大哭

國內長照機構染疫人數持續增加，指揮中心統計截至5月24日，國內共有900家住宿機構確診通報，包括3176名工作人員、7471名住民確診，今日公布42名確診死亡個案，有15名長者是來自機構。長照機構呼籲中央給予充足防疫物資外，更提到醫療量能遭排擠，必須正視此問題。

衛福部日前要求，長照機構原地收治輕症、無症狀確診患者，並發放獎勵津貼；不過並未提供機構快篩試劑，需視各縣市政府量能提供，至今未提供免費快篩試劑縣市，包括台中市、新竹市、苗栗縣、新竹縣、南投縣等。

除快篩試劑外，還包括N95口罩及防護衣等防疫物資，據了解，目前除了口罩外完全無提供防疫裝備的縣市，有宜蘭縣、苗栗縣、台中市、台南市、南投縣、高雄市及台北市。嘉義縣近日將會專車送快篩試劑、N95及隔離衣到機構。

台灣長期照顧發展協會秘書長余志松指出，2周前疫情升溫，當時長照機構「人心惶惶」，因機構內快篩、N95口罩、防護衣等物資皆不足，沒有完整防護裝備下，要照顧確診住民，工作人員染疫風險非常高。

余志松表示，機構住民多半高齡、有多重疾病，確診後都是高風險族群，許多國家面臨醫療崩潰，多半是長照機構群聚爆發，增加醫院負擔，協會早已發文衛福部請求支援，過2周都沒能得回應，直到上周衛福部終於宣布提供防疫物資及津貼，各機構內緊張氛圍才稍微緩解。

台灣護理之家協會理事長周矢綾表示，機構內長輩若確診後，發病速度相當快，快篩陽性第1天可能沒症狀、第2天會開始高燒、第3天出現呼吸喘，因此盡快投以抗病毒藥物非常重要，預防長輩染疫後變重症。

周矢綾提醒，近日有機構反應，凌晨有長輩因其他疾病須就醫，卻因非確診病人，遭醫院拒絕收治，讓護理師及家屬心急如焚，找不到一間醫院可以收病人，凌晨時刻坐在救護車上崩潰大哭，最後冒著被罵風險，硬是送往另一家醫院。她憂心確診數增加，醫療排擠問題恐持續上演。

周矢綾表示，中央希望機構就地收治輕症、無症狀的確診長輩，避免增加醫院負擔，但也要給足機構前線物資，包括快篩試劑及N95口罩等，避免部分機構因快篩試劑不足，無法每周定期篩檢，增加機構內感染風險。

周矢綾坦言，先前各縣市都有公布採購快篩試劑最低價格，高雄市也是最早提供機構免費快篩的縣市，盼各縣市也能支援前線，別讓機構忙著防疫分艙分流，還得搶防疫物資。