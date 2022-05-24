台灣復健醫學會：醫療與非醫療行為模糊化 非全民之福

物理治療師法近日展開修法，台灣復健醫學會秘書長楚恆毅指出，部分立委提案修改物理治療師法第12條，使物理治療師執行非醫療行為的「健康促進、延緩失能、運動防護、特殊教育」等納入，不需醫囑即可直接執行。草案中並未載明上述非醫療行為的界定，讓「醫療行為」與「非醫療行為」模糊化，並非全民之福。

楚恆毅說明如下：

舉例來說，心肌梗塞經治療後的患者從事運動時仍然具有心律不整、暈厥、猝死等風險，此時完整的運動前評估（包括運動測試臨床數據及將病患用藥納入考慮）與運動處方開立就顯得格外重要了。正如同生病使用藥物需經醫師診斷後開立處方籤，而運動治療也需要有運動處方。

在民眾常見的下背痛問題方面，常見可能的病因包括有單純姿勢不良或肌肉拉傷，但也可能是腰椎滑脫、僵直性脊椎炎、癌症骨轉移、腎結石或骨折等問題引起的，看似簡單的症狀其實可能隱藏著嚴重的病因。因此診斷是所有醫療行為之首。

而在明確的診斷之後也需要有多專業的介入，像是骨質疏鬆症患者除了需要承重運動外，也需要有鈣質及維他命的補充，並考慮配合骨質疏鬆藥物的治療，同時要評估是否有因為其他如內分泌原因而造成骨質疏鬆症。完整而全面的介入，才能真正的促進健康。

因疾病而需要接受徒手、復健儀器、運動治療的患者，就需要物理治療師協助依據醫師處方來進行物理治療。「物理治療」其實是很專業的領域，在處理疾病個案是屬「治療」的特質。

物理治療師的養成及訓練過程，強調功能性評估與促進，但是醫師養成教育更包含全面性病理診斷與治療。功能性評估固然重要，但是首先應確立診斷。在專業分工的情況下，醫師進行診斷及處方開立，而治療師依醫囑執行疾病治療，才能完整的給予患者合適的照顧。

目前的法令規定，「物理治療師」是須經國家考試認證的專業醫事人員，其在執行臨床治療業務時， 為執行醫療行為。所謂醫療行為，即以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為診察、診斷及治療之行為。

近日物理治療師學會及多位立委訴求修改相關法令，欲將非醫療行為之「健康促進、延緩失能、運動防護、特殊教育」等納入醫療法， 也就是修改物理治療師法第12條 ，使治療師在執行以上業務時得不需醫師醫囑，可以直接執行。然而，草案中並未載明上述非醫療行為之界定。實務上如同前述，逕自判斷某些狀況為非醫療行為，缺乏診斷之基礎，逕行介入，即使治療師認定為非醫療行為，仍實具有一定風險。

把非醫療行為納入「醫療法」，將可能造成立法的紊亂。何況非醫療行為本來就不需醫囑， 護理師法、營養師法裡面也沒有健康促進項目，但是這些專業也在從事健康促進等項目。再者如太極拳教練、彼拉提斯老師、運動教練等也可以做健康促進及預防失能，原本就無違法疑慮。

一旦立法載明這些情況下不需醫囑執行， 而且僅能由物理治療師自行判斷 「與傷病診治無關」，反倒使上述人員有違法之虞。且容易把「評估」與「診斷」混淆，「健康促進」與「治療」之界線不易劃清，如此一來，恐怕連消保法也無從保障民眾的權益。

當疾病／非疾病診斷由非醫師專業自行決策，使得「醫療行為」與「非醫療行為」模糊化，絕非全民之福。