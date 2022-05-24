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全台注意！鋒面主要雨帶來了 氣象局提醒局部大雨豪雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
入夜起天氣較不穩定，氣象局提醒注意局部大雨或豪雨。記者盧逸峰／攝影
入夜起天氣較不穩定，氣象局提醒注意局部大雨或豪雨。記者盧逸峰／攝影

鋒面於今晚至明日影響台灣附近，入夜起鋒面主要雨帶南下後，中部以北雨量明顯增加，天氣也較不穩定，氣象局提醒注意局部大雨或豪雨

氣象局提醒，晚間各地皆有陣雨或雷雨，北部、東北部地區降雨會比較持續、廣泛；中南部地區的降雨較為短促、突然，留意在西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率，特別在北部地區及中部山區甚至有接近豪雨等級降雨的機會，東部、東南部地區的降雨則較局部、短暫，外出應攜帶雨具以備不時之需，山區活動需多留意天氣變化。

氣象局說，在氣溫方面，明日清晨各地低溫大多落在21到24度之間，白天高溫上，北部地區預估約23到25度，中部及東部、東南部地區則約26到28度，體感較為溫暖舒適，南部地區仍可以達到接近30度左右的高溫，感受上較為悶熱。

氣象局也說，本周由於鋒面在台灣附近移動，加上暖濕西南風帶來的水氣，大氣環境較不穩定。周四西半部及東北部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；周五鋒面逐漸北抬，西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並仍容易有局部大雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局 豪雨

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