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想出去玩又怕塞車？ 一張圖看懂端午連假國道疏運措施
端午節連假將至，交通部高公局參考歷年端午節連假交通量及交通特性，規劃實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項管制措施，請民眾多加注意。
針對本次端午節連假較好走的時段，高公局建議，6月3日、4日，國道南向用路人利用早上6時前或中午12時後出發；6月4日、5日，南部地區北向國道用路人於9時前出發，中部地區北向國道用路人於12時前出發。
高公局也建議，6月3日、4日，國五南向用路人早上5時前或下午5時後出發，若仍必需在首日(6月3日)上午出發，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議分流避壅塞，其中往宜蘭旅次於8點過後再出發；6月4日、5日，建議國五北向用路人9點前出發。
假期間高公局於國1、3、5實施匝道封閉措施，6月3日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；6月4日0至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；6月5日7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。
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