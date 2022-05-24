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台大醫院與實驗林合作 開出肌少症運動新處方

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
台大醫院雲林分院與台大實驗林管理處共同發表肌少症運動新處方。記者黃于凡／攝影
台大醫院雲林分院與台大實驗林管理處共同發表肌少症運動新處方。記者黃于凡／攝影

高齡化社會來臨，雲林縣今年老年人口比已達19.9%，人口老化程度全國第2名，長照議題刻不容緩，台大醫院雲林分院2020年起與台大實驗林管理處進行合作，並共同發表，研究發現在森林步道健行能夠改善肌少症，不只能讓年長者延緩老化，也能緩解長照壓力，盼能開出台灣第一張森林療癒處方籤。

台大醫院雲林分院副院長劉宏輝說，2018年休士頓阿波羅計畫中，發現雲林年長者肌力較其他縣市衰弱，便與實驗林管理處合作，尋找肌少症解方。研究團隊在溪頭林道入口設有檢測肌少症儀器，針對到森林浴步道健行的年長者進行健康量測，歷時兩年研究發現，來溪頭頻率越高，肌少症問卷指標就越好；此外，也發現在森林浴後，血壓指標產生進步，且不管是握力還是走路、站立速度都有明顯改善。

台大實驗林管理處處長蔡明哲說，台大實驗林森林醫學團隊「森林環境對健康效益的研究計畫」經多年努力，結合森林浴與五感體驗，驗證森林環境對人類心理及生理上具正向改善效果，可改善人體神經平衡，降低交感神經活性，提高副交感神經活動，達到身體放鬆的效果。

研究數據指出，森林浴可增進人體內的自然殺手細胞數量及活性，吸收森林芬多精免疫力提升效果可維持一個月。其中紅檜林芬多精在早上10點至11點釋出量最多，可鎮定自律神經、消炎、抗菌、增加新陳代謝；柳杉林芬多精在早上10點至下午1點釋出量最多，可安眠、鎮定、抗焦慮、陣痛。

蔡明哲也說，不同植物釋放不同芬多精，未來願景是打造精準療癒步道，像紅檜林步道可以抗憂鬱、柳杉林步道能幫助睡眠，盼在延緩年長者肌少症的同時，也能針對不同患者需求，做出有別於一般藥物處方籤的治療，開出第一張森林療癒處方籤。

台大醫院雲林分院與台大實驗林管理處共同發表肌少症運動新處方。記者黃于凡／攝影
台大醫院雲林分院與台大實驗林管理處共同發表肌少症運動新處方。記者黃于凡／攝影

台大醫院 雲林

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