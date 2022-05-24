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公路法三讀通過 計程車強制投保旅客責任險

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
計程車全面強制乘客險。記者余承翰／攝影
計程車全面強制乘客險。記者余承翰／攝影

立法院今天三讀通過「公路法」部分條文修正，明訂經營計程車客運業應投保旅客責任險，但有一年宣導期。

國內有9.1萬輛計程車，若隸屬「車隊」者，根據「計程車客運服務業申請核准經營辦法」，應替乘客投保每人150萬元以上旅客責任險，保費由車隊負擔；若未加入車隊則無，例如屬於「靠行」的計程車則不受規範。沒加車隊的司機即使想投保，也因乘客險並非法定強制險，需繳較高保費而難以負擔。

根據交通部統計，截至去年10月全國計程車共有9萬1755輛，其中因加入車隊且已投保旅客責任險者占51％，約4萬5千輛計程車未替旅客投保。

由於公車、客運、遊覽車、捷運、台鐵、高鐵、飛機、客船等公共運輸工具，法律均有明文強制業者投保旅客責任險，唯獨計程車規範不完全，立委張廖萬堅等人提案修正「公路法第65條及第81條修正條文草案」，全面強制計程車投保乘客險，若未依規定投保，計程車客運業可處3千元以上、3萬元以下罰鍰。

立法院今天三讀通過，條文明定，公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業，皆應投保旅客責任保險。未依規定投保者，公路汽車客運業、市區汽車客運業與遊覽車客運業處10萬元以上50萬元以下罰鍰﹔計程車客運業處3千元以上3萬元以下罰鍰。

三讀條文明定，計程車客運業的部分自修正公布後一年施行。

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