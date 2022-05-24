端午出遊建議搭客運 公路總局：連假間可疏運近百萬人

端午連假即將到來，公路總局積極協調各客運業者調整運能，目前東西部總計提供2.9萬班次及99.8萬座位數，各業者已陸續開始販售預售票，截至22日整體國道客運總計售出6771張，占可售張數3.93%，其中西部國道客運售出5.15%，東部國道客運售出1.33%。

公路總局說，連假期間國道客運均尚有充裕座位可供預訂，歡迎民眾多加利用，該局亦持續依據銷售狀況，請業者機動加開班次，確保民眾順利出行。

公路總局也說，為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，於端午連假期間推出多項公共運輸優惠措施，搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘47條台灣好行路線可享半價優惠；此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

針對前往東部區域之民眾，公路總局推出東部優惠專案，提供往來東部之民眾更多元運具選擇。持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠，及花東地區「在地有腳」租賃優惠(租車優惠及回程最高折抵客運票價200元)等優惠措施，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

公路總局說，為讓民眾於防疫期間安心搭乘公路、國道客運，已請公路客運業者做好人車安全整備及防疫措施，各業者於場站、候車地點及高頻次接觸設施等重點區域於營運期間加強清潔消毒作業，以維護乘客及工作人員安全；另外也請搭乘公路客運民眾務必配合量測體溫、確實配戴口罩並維持適當社交距離，做好自我防護。