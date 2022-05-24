端午連假將至 公路總局曝這些路段易塞

端午節連續假期自6月3日至5日，共3天。公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門。公路總局也統整21處易塞時段及路段，呼籲民眾可避開。

公路總局預估，6月2日傍晚至6月3日、連續假期第1天上午將開始出現返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計6月4日中午起至6月5日全日。省道主要幹道部分，包括台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、以及台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋等路段，建議民眾可避開壅塞時段上路。

公路總局說，銜接國道易壅塞路段，北部路段(如台64線中和交流道、台65線土城交流道)預估易壅塞時段為6月2日晚間及6月3日上午時段，中部路段(如台74線台中環線)預估易壅塞時段為6月3日、6月4日上午時段及6月4日傍晚時段，南部路段(如台86線關廟交流道、台86線仁德系統路段、台18線中埔交流道及台88線鳳山~五甲路段)易壅塞時段較為分散，大致分布於6月3日、6月4日下午時段及6月5日晚間時段。

觀光風景地區鄰近路段，包含台2線萬里~大武崙及福隆路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等，預估假期間每日有車多甚至壅塞情形發生。