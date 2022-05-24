快訊

賠光了！防疫險理賠達26億元 已超過保費收入

疫情嚴峻北市學生有望提前放暑假？ 柯文哲出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午連假將至 公路總局曝這些路段易塞

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
端午節連續假期自6月3日至5日，共3天，公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主。國道塞車示意圖。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影
端午節連續假期自6月3日至5日，共3天，公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主。國道塞車示意圖。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影

端午節連續假期自6月3日至5日，共3天。公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門。公路總局也統整21處易塞時段及路段，呼籲民眾可避開。

公路總局預估，6月2日傍晚至6月3日、連續假期第1天上午將開始出現返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計6月4日中午起至6月5日全日。省道主要幹道部分，包括台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、以及台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋等路段，建議民眾可避開壅塞時段上路。

公路總局說，銜接國道易壅塞路段，北部路段(如台64線中和交流道、台65線土城交流道)預估易壅塞時段為6月2日晚間及6月3日上午時段，中部路段(如台74線台中環線)預估易壅塞時段為6月3日、6月4日上午時段及6月4日傍晚時段，南部路段(如台86線關廟交流道、台86線仁德系統路段、台18線中埔交流道及台88線鳳山~五甲路段)易壅塞時段較為分散，大致分布於6月3日、6月4日下午時段及6月5日晚間時段。

觀光風景地區鄰近路段，包含台2線萬里~大武崙及福隆路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等，預估假期間每日有車多甚至壅塞情形發生。

受到新冠肺炎本土疫情影響，公路總局說，五一勞動節公路運量比預估值低，且最近疫情升溫也使車流量呈下降趨勢，仍會用嚴謹態度來因應假期疏運。

端午節連續假期自6月3日至5日共3日，公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，示意圖。報系資料照
端午節連續假期自6月3日至5日共3日，公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，示意圖。報系資料照
公路總局建議民眾可避開壅塞時段上路，圖為統整易壅塞路段及時段表。圖／公路總局提供
公路總局建議民眾可避開壅塞時段上路，圖為統整易壅塞路段及時段表。圖／公路總局提供

車潮 疫情 連續假期 端午節 國道

延伸閱讀

端午節連續假期 高雄海關通關服務不打烊

因應端午節連假 南迴公路部分路段交管

台9線花蓮康樂路口1個月發生5起車禍 擬加左轉號誌

考照看過來！職業大型車機械常識筆試題庫 7月1日啟用

相關新聞

公路法三讀通過 計程車強制投保旅客責任險

立法院今天三讀通過「公路法」部分條文修正，明訂經營計程車客運業應投保旅客責任險，但有一年宣導期。

端午連假將至 公路總局曝這些路段易塞

端午節連續假期自6月3日至5日，共3天。公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現...

輸日鳳梨低價黑心頻傳 業界籲調整政策：補貼鮮果非長遠之計

台灣銷日鳳梨黑心、發霉導致低價銷售事件頻傳，農業界人士表示，除了冷鏈航運因素外，出貨品質也必須自我檢討；也有業者表示，補...

消費者因疫苗3劑令解約 消基會：健身業不應收費

消基會今天表示，中央流行疫情指揮中心4月22日宣布健身運動等業別，須打滿3劑COVID-19疫苗才能進入，是消費者提出請...

鋒面影響雨區擴大 北北基等15縣市防大雨

氣象局今天下午針對15縣市發布大雨特報，受到鋒面影響，嘉義以南、南投及台中、花蓮等地區防大雨，北部地區晚間也可能有局部大...

台大醫院與實驗林合作 開出肌少症運動新處方

高齡化社會來臨，雲林縣今年老年人口比已達19.9%，人口老化程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。