1922打不通？ 勞動部設「自營作業者關懷專線」

總統蔡英文日前指示強化政府、民間設置關懷中心，對此，勞動部針對自營作業者、無一定雇主的勞工推出關懷服務窗口，當自營業者無法順利打通1922或地方政府關懷服務中心專線時，可洽詢所屬職業工會、地方政府勞工局或公立就業中心，由這些單位協助轉介。

勞動部勞動關係司合作科科長劉政彥表示，各部會已著手強化關懷措施，由於我國自營作業者多達兩百多萬人，不像受雇勞工能求助公司，因此勞動部針對自營業者、無一定雇主勞工展開關懷網絡，讓自營業者不被遺漏。

他強調，自營作業者及無一定雇主的勞工確診居家照護期間，可先透過各地方政府成立居家檢疫及居家隔離關懷服務中心的服務專線，獲得生活、醫療、心理等需求照顧，但考量到近期疫情急遽擴大，確診者第一時間難與關懷中心取得聯繫，此時就可透過所屬職業工會協助聯繫反映給地方勞工局，或撥打就服中心電話，讓聯繫管道更順暢。

劉政彥解釋，當1922、地方關懷中心電話打不通時，自營業者可聯絡所屬職業工會或就服中心，由工會或就服中心將問題搜集後送協處，藉以排解前端電話打不通的塞車問題，也可視個案情況直接提供協助。

勞動部也補充說明，為配合整體防疫政策並保障勞工居家照護期間的適當經濟生活，參加勞保的勞工若於加保期間確診，不論是收治在醫院、加強版集中檢疫所、防疫旅館或進行居家照護期間，均可依照勞保條例規定申請勞保相關給付，請求權時效長達5年，如有勞保給付問題，可向勞動部勞工保險局及各地辦事處洽詢。