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通霄鐵道荷花熱情不減 新寵EMU900-最美區間車

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台鐵新寵EMU900大約是每天一早6點45分左右經過荷花田。圖/張麥斯提供
台鐵新寵EMU900大約是每天一早6點45分左右經過荷花田。圖/張麥斯提供

苗栗縣通霄鎮五南里鐵路平交道北側的荷花田，能讓嬌豔的夏荷與台鐵各式列車同台登場一起入鏡，在當地攝影玩家張麥斯持續追蹤推播下，已成為鐵道迷夏季聚集的搶拍熱點，近來被形容是「最美的區間車」台鐵新寵EMU900列車，與難得出現在海線的鳴日觀光列車互別苗頭，常吸引鐵道攝影迷揪團駐足搶拍。

根據張麥斯攝影紀錄，上月27日拍到通霄鐵道荷花的第一朵荷花初荷誕生後，本月14日拍到了難得出現在海線的鳴日號觀光列車，前天也以鏡頭成功捕抓到每天只有一班次、被形容是「最美的區間車」的台鐵新寵EMU900經過荷花田的美景。

張麥斯指出，多日觀察後發現，經過荷花田的台鐵EMU900區間車，是每天早上從彰化開往基隆的2008次區間車，6點51分到達通霄站，經過荷花田時間約是6點45分左右，既是台鐵推出的塗裝新寵，也是鐵道迷追逐搶拍的新目標。

而通霄鐵道荷花最最吸睛的鳴日車頭莒光號，則有兩種。一種是載客的510次莒光號，使用鳴日號車頭，拉著原莒光號塗裝車廂，另一種則是環島觀光列車，使用鳴日號車頭，連車廂也是與車頭一致的黑底橘紅畫標車身塗裝，曾榮獲2020日本設計大獎，號稱是台鐵美學新能量，推出上路後，也讓鐵道迷眼睛為之一亮。

張麥斯提醒說，近日天氣多變，到現場等候拍攝玩家，記得準備防曬及防淋濕雨具，也盡量不要攀折花朵，或踏入荷花田裡，共同維護荷花田的原貌，尤其不要太靠近鐵道或跨越鐵道，以策安全。

近來荷花田邊常吸引許多鐵道攝影迷駐足。圖/張麥斯提供
近來荷花田邊常吸引許多鐵道攝影迷駐足。圖/張麥斯提供
本月14日張麥斯也拍到難得走海線經過荷花田的鳴日號觀光列車。圖/張麥斯提供
本月14日張麥斯也拍到難得走海線經過荷花田的鳴日號觀光列車。圖/張麥斯提供
近來荷花田邊常有許多鐵道攝影迷駐足，等候鳴日號莒光列車經過的瞬間。圖/張麥斯提供
近來荷花田邊常有許多鐵道攝影迷駐足，等候鳴日號莒光列車經過的瞬間。圖/張麥斯提供

鐵道迷 荷花 觀光列車

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