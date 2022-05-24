梅雨鋒面報到 「除濕機5大NG行為」恐致災

梅雨季來臨，環境相對濕度經常高達70%以上，不僅容易感到濕黏不舒服、衣服曬不乾，更容易滋生黴菌。除濕機在這個時節經常保持運轉狀態，避免常見的NG行為才能確保用得安心。

各地雨勢不斷，不少民眾會將衣服晾掛在除濕機上「烘乾」，家電達人486先生提醒這是非常危險的行為。若遮蔽到除濕機的進、出風口，容易造成機體散熱不良而起火，平時除濕機也應與壁面或窗簾保持至少50公分的距離。

486先生指出，民眾經常忽略除濕機也有「濾網」，需注意定期清潔，避免灰塵附著過厚造成進風量不足，不僅影響除濕力、也容易讓內部零件處於高溫運轉環境增加危險。一般濾網可用吸塵的方式做清潔，若選擇清洗，則應在確認完全晾乾後才將濾網放回除濕機使用。

水氣跑進電器管線內就容易造成短路，因此不僅需確認濾網晾乾後才放回除濕機，擦拭機體外殼時也應避免使用過濕的抹布，防止水氣滲入電器內部，若室內壁面有漏水情形也要特別注意。

使用延長線或凹折、擠壓、拉扯電線也是常見的NG行為，除濕機屬高功率家電，應盡量使用單一插座。插頭、插座也應定期清理，避免「積汙導電」情況發生。出門時建議關閉電源或拔除插頭，若睡覺時要使用，可設定定時關機，避免長時間連續使用。