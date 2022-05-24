疫情下生活受影響 農委會擬推專案讓弱勢「吃得飽」

受到疫情影響、通膨、物價高漲，農委會規畫，針對低薪、弱勢族群推出「吃得飽」專案，將在各農漁會設立「平價專區」，同時也有「食材暖暖包」、「幸福餐盒」等，預計六月實施，最快下周對外宣布。

陳吉仲今天參加有機農產品推廣活動，他表示，原物料成本上漲，造成畜禽產品價格也上漲，末端的民生物資價格上揚，擔心青年族群、或者低薪弱勢族群無法負擔，因此規畫吃得飽專案計畫，分為都市型、鄉村型，以及在農漁會設置平價專區。

他表示，農村原本就進行綠色照護供餐，因此請村里找蒐集資料，有哪些需要協助者，這些需要協助的族群，是有別於社福系統之外的，會透過農漁會，發送付費或免費的「食材暖暖包」。

陳吉仲說，農漁會超市賣場，也會推出消費者需要的平價專區，比照颱風期間菜價高漲時，賣場設置的平價專區，要讓人買得起；結合食農教育，還可以搭配水產品，比如，過去鯖魚便當很貴，但是，可用平價的方式推廣水產品，讓年輕的受薪階層也買得起，因此推出一天1000盒的「幸福餐盒」。

他表示，推出這些措施不能影響市場，這波疫情下，所得高者不會受到影響，是協助少數受到影響的民眾，食農教育法中有要求，會依照法律執行，若措施不錯可以擴大規模，預計6月試辦，最快下周公布執行細節。