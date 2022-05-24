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中部以北當心局部大雨！ 氣象局預估今晚至明天雨勢明顯

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局今日發布24至25日的雨情提醒，並指出受到鋒面影響，各地陸續有短暫陣雨、雷雨出現。圖／氣象局提供
中央氣象局今日發布24至25日的雨情提醒，並指出受到鋒面影響，各地陸續有短暫陣雨、雷雨出現。圖／氣象局提供

中央氣象局今日發布24至25日的雨情提醒，並指出受到鋒面影響，各地陸續有短暫陣雨、雷雨出現。預計今天晚上到明天，雨勢更加明顯，北部地區、中部山區甚至可能有局部豪雨

氣象局預估，今明兩日西半部、東北部、澎湖、金門、馬祖降雨時間長，會有雷雨或陣雨，花東有局部短暫陣雨或雷雨，今天下午到週三西半部、東北部有局部大雨，尤其今晚到明日會有一陣較大雨勢，西半部、東北部有局部大雨，北部也可能有局部豪雨。

氣象局說，週三至週五鋒面由北往南在臺灣附近移動，連續數日水氣都偏多，天氣較不穩定，其中並可能有中小尺度的對流發展，造成較強降雨，加上暖濕西南風帶來的水氣，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局 豪雨 天氣動態

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