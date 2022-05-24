中華郵政與速喜樂合作 免費為獨居長者們洗床套組

疫情期間獨居長者們的起居用品清洗是一大問題，中華郵政公司台中郵局因此和U-Wash速喜樂美式洗衣合作，透過華山基金會，由這個月起至年底，由速喜樂每個月提供100套床套組免費清洗服務，並經由中華郵政的i郵箱投遞，替長者們服務。

中華郵政公司台中郵局和U-Wash速喜樂美式洗衣上午特別為此開記者會宣布此一服務，華山基金會人員感謝因為兩單位的合作，共同促成了這樁美事。

華山基金會人員說，疫情期間獨居長者們更不方便外出，有了這項服務，可以由華山人員收集了長者們的被單、被套和枕頭套等，再透過郵局的i郵箱免費投遞，為長者們服務。

台中郵局經理陳湘慈表示，台中市共有256座i郵箱，希望透過這項服務，讓更多人了解並利用這項24小時不打烊的服務，讓生活更便捷。

她說，中華郵政公司在全國布建超過2400座i郵箱，因此與速喜樂異業結盟，提供民眾送洗服務，民眾可下載「速喜樂線上預約」APP，點選「洗衣床組收送服務」，並選擇透過郵局「i郵箱」通路，即可取得i郵箱寄件之郵件號碼及驗證碼，待洗衣物包裝妥當攜至i郵箱，再選擇「特約戶寄件」功能，依螢幕指示操作，將衣物包裹置入儲格，即可輕鬆完成寄件。