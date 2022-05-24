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無扇葉涼風濾淨新風潮 LG PuriCare AeroTower風革機時尚登台
看準消費者對室內空氣舒適度的要求越來越高，無扇葉、結合空氣淨化與風扇功能的產品最近越來越流行。LG宣布在台上市全新PuriCare AeroTower風革機（型號：FS151PSF0、FS151PBD0），時尚簡約塔型設計搭配空氣淨化與風扇雙重功能，建議售價24,900元起，還可享2年全機、10年馬達保固，一年四季都能滿足消費者對室內空氣的各項需求。
PuriCare AeroTower風革機採用LG研發的Air Valley技術，藉由「康達效應」將過濾後的乾淨空氣沿著空間表面，均勻穩定吹送至室內每個角落，讓風流如自然風一般的柔和，一年四季皆可自在享受潔淨空氣。
PuriCare AeroTower風革機搭載智慧變頻馬達，高效、穩定、省電且靜音，最低僅23分貝，並具備單向、廣域、循環3種氣流模式，45°~140°可調整擺動模式，完美應對各種環境需求。可依照個人喜好調整10段風力設定、自動、Turbo以及睡眠等運轉模式；通過Air Guard導流板擴散技術向上與向外傳送濾淨後的乾淨空氣，確保全年室內空氣品質保持在最佳狀態。
除此之外，PuriCare AeroTower風革機透過毛髮專用濾網、HEPA濾網，以及活性碳濾網3階段過濾系統層層過濾，可濾除99.97%小至0.3微米的顆粒，並且去除異味、粉塵和空氣中的化學物質，通過國際權威測試機構認證，能有效改善室內空氣品質。此外，更結合LG UVnano技術，能有效去除99.9%附著於風扇上的細菌，防護功效更全面。全系列內建Wi-Fi功能，透過LG獨家ThinQ 手機應用程式，即可隨時隨地遠端遙控，輕鬆實踐智慧潔淨生活。
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