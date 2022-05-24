快訊

「南北黃金交叉」五月底疫情日達16萬？ 陳時中回應了

案外案！徐巧芯違停案再被爆沒戴好口罩 依法開罰3千元

今中重症+251例 10歲童「腦炎併多重器官異常」死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無扇葉涼風濾淨新風潮 LG PuriCare AeroTower風革機時尚登台

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG PuriCare AeroTower風革機創新設計結合空氣淨化與風扇雙重功能，提供全方位優質居家風格新提案。圖／LG提供
LG PuriCare AeroTower風革機創新設計結合空氣淨化與風扇雙重功能，提供全方位優質居家風格新提案。圖／LG提供

看準消費者對室內空氣舒適度的要求越來越高，無扇葉、結合空氣淨化與風扇功能的產品最近越來越流行。LG宣布在台上市全新PuriCare AeroTower風革機（型號：FS151PSF0、FS151PBD0），時尚簡約塔型設計搭配空氣淨化與風扇雙重功能，建議售價24,900元起，還可享2年全機、10年馬達保固，一年四季都能滿足消費者對室內空氣的各項需求。

PuriCare AeroTower風革機採用LG研發的Air Valley技術，藉由「康達效應」將過濾後的乾淨空氣沿著空間表面，均勻穩定吹送至室內每個角落，讓風流如自然風一般的柔和，一年四季皆可自在享受潔淨空氣。

PuriCare AeroTower風革機搭載智慧變頻馬達，高效、穩定、省電且靜音，最低僅23分貝，並具備單向、廣域、循環3種氣流模式，45°~140°可調整擺動模式，完美應對各種環境需求。可依照個人喜好調整10段風力設定、自動、Turbo以及睡眠等運轉模式；通過Air Guard導流板擴散技術向上與向外傳送濾淨後的乾淨空氣，確保全年室內空氣品質保持在最佳狀態。

除此之外，PuriCare AeroTower風革機透過毛髮專用濾網、HEPA濾網，以及活性碳濾網3階段過濾系統層層過濾，可濾除99.97%小至0.3微米的顆粒，並且去除異味、粉塵和空氣中的化學物質，通過國際權威測試機構認證，能有效改善室內空氣品質。此外，更結合LG UVnano技術，能有效去除99.9%附著於風扇上的細菌，防護功效更全面。全系列內建Wi-Fi功能，透過LG獨家ThinQ 手機應用程式，即可隨時隨地遠端遙控，輕鬆實踐智慧潔淨生活。

LG PuriCare AeroTower風革機具備單向、廣域、循環3種氣流模式，頂端面板操作，無需屈身即可輕鬆按下按鈕。圖／LG提供
LG PuriCare AeroTower風革機具備單向、廣域、循環3種氣流模式，頂端面板操作，無需屈身即可輕鬆按下按鈕。圖／LG提供
LG PuriCare AeroTower風革機內建Wi-Fi功能，透過LG獨家ThinQ手機應用程式，即可隨心所欲的遠端遙控。圖／LG提供
LG PuriCare AeroTower風革機內建Wi-Fi功能，透過LG獨家ThinQ手機應用程式，即可隨心所欲的遠端遙控。圖／LG提供
AeroTower風革機採用LG研發的Air Valley技術，藉由「康達效應」讓風流如自然風一般的柔和，打造舒適頂級生活品質。圖／LG提供
AeroTower風革機採用LG研發的Air Valley技術，藉由「康達效應」讓風流如自然風一般的柔和，打造舒適頂級生活品質。圖／LG提供

空氣品質 睡眠

延伸閱讀

每天晨跑10公里竟罹癌病逝！ 醫師：晨跑前要看空品

台南環保通APP吃了大力丸 掌握空品還會找廁所

7縣市大雨特報 入夜另一波水氣移入、低溫跌到17度

藍智庫民調 蔡政府2年防疫表現 逾半民眾不滿意

相關新聞

中部以北當心局部大雨！ 氣象局預估今晚至明天雨勢明顯

中央氣象局今日發布24至25日的雨情提醒，並指出受到鋒面影響，各地陸續有短暫陣雨、雷雨出現。預計今天晚上到明天，雨勢更加...

知名韓國泡麵「三養辣雞麵」配料包農藥超標 全遭退運

韓國泡麵深受國人喜愛，不過今天衛福部食藥署公布的邊境檢驗不合格名單中，知名的「三養火辣雞肉風味鐵板炒麵」竟驗出農藥超標而...

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓180、血氧低於85尖叫「不想活了」

知名主持人陳文茜在2019年被診斷出肺腺癌初期，同年3月她在台大醫院經手術成功切除腫瘤，但術後並未完全擺脫疾病，去年還曾暈倒3次，近日她再度發文闡述最近一次發病時，發生頭痛欲裂、出現血尿和血壓飆破180等險況，讓她感嘆活下去真的好累。

營養師指4類人易成「人肉捕蚊燈」 3步驟快速止癢

悶熱的夏天即將來臨，也是蚊子大量出沒的季節，若不想當人肉捕蚊燈被蚊子「叮」上，那一定得先了解蚊子的偏好。營養師余朱青便在粉絲專頁上分享4種蚊子最愛的類型，以及快速止癢的3步驟，提供給民眾當作夏日大作戰的參考。

工作人員染疫過半 花蓮月洞遊憩區關閉至下月20日

花蓮豐濱月洞遊憩區為東海岸旅遊經常駐足遊憩點，但近日園區內7名工作人員，已有4名確診新冠肺炎。豐濱鄉公所宣布，為提供高服...

疫情下生活受影響 農委會擬推專案讓弱勢「吃得飽」

受到疫情影響、通膨、物價高漲，農委會規畫，針對低薪、弱勢族群推出「吃得飽」專案，將在各農漁會設立「平價專區」，同時也有「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。