無扇葉涼風濾淨新風潮 LG PuriCare AeroTower風革機時尚登台

看準消費者對室內空氣舒適度的要求越來越高，無扇葉、結合空氣淨化與風扇功能的產品最近越來越流行。LG宣布在台上市全新PuriCare AeroTower風革機（型號：FS151PSF0、FS151PBD0），時尚簡約塔型設計搭配空氣淨化與風扇雙重功能，建議售價24,900元起，還可享2年全機、10年馬達保固，一年四季都能滿足消費者對室內空氣的各項需求。

PuriCare AeroTower風革機採用LG研發的Air Valley技術，藉由「康達效應」將過濾後的乾淨空氣沿著空間表面，均勻穩定吹送至室內每個角落，讓風流如自然風一般的柔和，一年四季皆可自在享受潔淨空氣。

PuriCare AeroTower風革機搭載智慧變頻馬達，高效、穩定、省電且靜音，最低僅23分貝，並具備單向、廣域、循環3種氣流模式，45°~140°可調整擺動模式，完美應對各種環境需求。可依照個人喜好調整10段風力設定、自動、Turbo以及睡眠等運轉模式；通過Air Guard導流板擴散技術向上與向外傳送濾淨後的乾淨空氣，確保全年室內空氣品質保持在最佳狀態。