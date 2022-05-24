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40個月年終不是夢 航港局今偕航商簽MOU培育英才

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
「海員新星培育計畫」今日上午舉行MOU簽署儀式，陽明海運董事長鄭貞茂致詞。記者／盧逸峰攝影
「海員新星培育計畫」今日上午舉行MOU簽署儀式，陽明海運董事長鄭貞茂致詞。記者／盧逸峰攝影

海運業因疫情展現榮景，長榮海運去年發出40個月年終獎金更讓外界羨慕不已。交通部航港局結合社會團體、航商、海事校院及政府部門推出「海員新星培育計畫」，促進海運產業培育人才，並於今日上午舉行MOU簽署儀式，參加計畫者可享學雜費、住宿費及每年最高可領超過10萬的生活津貼。

交通部次長祁文中致詞時表示，疫情下造就台灣航運產業的「護國神山」大幅增加船員市場需求，盼透過此計畫協助學子找到人生方向、讓偏鄉學子能賺到第一桶金改善家庭環境。

航港局說明，受到疫情影響，各國貨運需求激增，也因各國疫情管制措施，讓船員上下船面臨檢疫及疫苗接種問題，也不得任意下船休息，導致船員上船意願降低、航商也較難找到船員；另外，大型航商因為預期後續貨運需求大，開始建造新船，勢必造成後續船員的需求量增加，因此大型航商已經積極佈局，與海事學校積極合作培養船員，以利後續之營運需求。

航港局長葉協隆說，去年首次辦理航運主題的升學博覽會就獲得很多回響，因此今年聯合七大航商舉辦「海員新星培育計畫」，優先輔導偏鄉、原鄉弱勢家庭學生加入，也提供計畫對象就學至就業的一條龍輔導，還會補助學雜費、住宿費並加碼提供生活津貼，每年最高可領10至18萬元，補助也向下扎根，國中畢業生就讀海事職校也可受惠。

長榮海運董事長張衍義說，國內海事人才的培養不足，因此鼓勵年輕人就讀海事院校，未來踏入社會能學以致用，長榮海運願意給予工作機會，也樂見業界同行共襄盛舉。

陽明海運董事長鄭貞茂則說，船運要有高深的技術來操作，是高度技術導向的工作，也因此收入會比其他職業更高，乙級船員每月可領8、9萬，船長更有30多萬，而且工作並不枯燥，而是充滿挑戰跟驚險。

鄭貞茂也說，船員並不全是男性的天下，近來也有許多女性投入船運工作，且生活環境有改善，住宿都是自己一間，有各種休閒娛樂，更備有專業廚師。近來船上也有網路能使用，基本上每天都能上網聯繫家人，跑船也能順道到全世界看看，是適合台灣年輕人來考慮的職業。

「海員新星培育計畫」今日上午舉行MOU簽署儀式，航港局長葉協隆致詞。記者／盧逸峰攝影
「海員新星培育計畫」今日上午舉行MOU簽署儀式，航港局長葉協隆致詞。記者／盧逸峰攝影
交通部航港局結合社會團體、航商、海事校院及政府部門推出「海員新星培育計畫」，促進海運產業培育人才，並於今日上午舉行MOU簽署儀式。記者／盧逸峰攝影
交通部航港局結合社會團體、航商、海事校院及政府部門推出「海員新星培育計畫」，促進海運產業培育人才，並於今日上午舉行MOU簽署儀式。記者／盧逸峰攝影
「海員新星培育計畫」今日上午舉行MOU簽署儀式，長榮海運董事長張衍義致詞。記者／盧逸峰攝影
「海員新星培育計畫」今日上午舉行MOU簽署儀式，長榮海運董事長張衍義致詞。記者／盧逸峰攝影
「海員新星培育計畫」今日上午舉行MOU簽署儀式，交通部次長祁文中致詞。記者／盧逸峰攝影
「海員新星培育計畫」今日上午舉行MOU簽署儀式，交通部次長祁文中致詞。記者／盧逸峰攝影

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