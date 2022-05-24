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連續假期國道事故增 高公局提醒禮讓救援車輛

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
端午連假將至，高公局提醒，因為連續假期國道車流增加、事故數也會增加，提醒用路人禮讓救援車輛。本報資料照
端午連假將至，高公局提醒，因為連續假期國道車流增加、事故數也會增加，提醒用路人禮讓救援車輛。本報資料照

今年端午節連假將屆，交通部高公局根據歷年交通事故資料分析結果顯示，連假期間因交通量大，其事故件數亦相對增加，且肇因主要多為未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當所導致。高公局提醒，行駛國道切勿疲勞駕駛，也請保持行車安全間距，切勿任意變換車道，並請繫妥安全帶。

高公局說，經統計近3年端午節連續假期國道每日平均肇事件數，分別為2019年97件、2020年109件及2021年37件，除去年因疫情關係，交通量減少60%，致事故大幅減少外，其餘2年較年平均每日肇事件數約90件高出2成。

高公局也說，肇事分析文獻顯示，夜間行車肇事之嚴重程度(致死率及肇事率)約為日間2~3倍。鑑於夜間行車風險較高，高公局提醒用路人勿疲勞駕駛、勿超速行駛，並應與前車保持適當安全距離，避免前方緊急煞車時反應不及。

高公局提醒，連假期間高速公路車流量大，發生事故時，警方與事故處理人員較難快速抵達現場。依據「道路交通安全規則」第101條第3項規定，在同向2車道以上路段，與消防車、救護車、警備車、工程救險車同車道之前車，應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道之車輛應減速配合避讓。

高公局呼籲用路人除禮讓前述車輛外，若遇到拖救車輛或事故處理車輛時，也請儘速避讓，避免影響救援作業時效，以提早紓解事故所造成的壅塞。

高公局也說，本次端午節連假於6月4日至5日，每日14-21時，將實施國5北向高乘載管制措施，請民眾多加留意並配合，並預祝大家假期快樂、行車平安。

車道 連假

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