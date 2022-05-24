知名韓國泡麵「三養辣雞麵」配料包農藥超標 全遭退運

韓國泡麵深受國人喜愛，不過今天衛福部食藥署公布的邊境檢驗不合格名單中，知名的「三養火辣雞肉風味鐵板炒麵」竟驗出農藥超標而上榜，1400公斤全數遭退運、銷毀。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共11項產品上榜，包括日本的鮮藍莓、韓國紫蘇葉、印尼的蝦膏等，分別因防腐劑或農藥超標不合格而遭退運、銷毀。

其中，岢利亞貿易有限公司從韓國進口的「SAMYANG火辣雞肉風味鐵板炒麵」，配料包檢出殘留國內未准用的農藥ethylene oxide 0.368ppm，製造廠或出口商為SAMYANG FOODS CO., LTD.；全數250箱、1400公斤遭退運。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，這款農藥在國內並未核准使用，目前看到美國跟加拿大核准用於芝麻跟香料的薰蒸殺菌用。

他說，這是邊境第一次驗到，將針對曾經輸入相同產品進行搜集，移轉給衛生局做後市場的調查；並將針對此業者和這項產品的邊境查驗率從2%至10％，調升到20%至50%。

韓國進口除了這款泡麵不合格外，另有商田實業有限公司進口的紫蘇葉檢出殘留農藥貝芬替1.9 ppm和達滅芬0.12 ppm，分別超出1.0 ppm和0.01 ppm的容許量；製造廠或出口商為CERES TRADING CO.,LTD，全數40箱、80.00公斤遭退運、銷毀。