無薪假人數增 住宿餐飲「回鍋」實施

本土疫情持續，勞動部今公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，本期實施減班休息的事業單位有2479家、人數1萬5781人，較上期增加110家、768人。勞動部官員指出，其中住宿餐飲業、批發零售業都有「回鍋」再實施的狀況，但由於今年不像去年三級警戒期間禁餐廳內用，所以未出現去年無薪假人數猛爆性增加的現象。

勞動部今公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2479家，實施人數1萬5781人，與上期家數2369家、實施人數1萬5013人相比，這次家數增加110家，人數增加768人。

人數部分，以支援服務業9061人居冠，其為住宿餐飲業1549人、製造業1379人;家數也是支援服務業1463家最多，其次為批發零售306家、住宿餐飲業184家。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這期增加實施減班休息的行業集中在以旅行社為主的支援服務業、住宿餐飲、批發零售業，分別增加245人、153人、144人。

王金蓉說，住宿餐飲業增加家數雖不多，卻有已經停止實施減班休息好一陣子的事業單位再回鍋申請，推測可能是近期疫情所致，但她強調，今年確診人數雖飆高，但政府防疫措施與去年不同，像去年三級警戒期間禁止餐廳內用，餐飲業首當其衝，但今年大家盡量維持正常生活，就目前來說，沒有出現像去年減班休息大爆發的狀況。

至於批發零售業，也有「回鍋」實施的事業單位，不過王金蓉說，批發零售業除了有回鍋，也有接續實施的事業單位，回鍋情況不如住宿餐飲業明顯。

此外，王金蓉說，製造業在本期也有新增人數，原因是有一家金屬機電事業單位因原料短缺，申請實施減班休息1個半月，另一家資訊電子工業的事業單位先前也因原料短缺申請實施，本期則暫停實施，兩邊人數相互抵銷下，製造業整體新增97人。

由於疫情仍在高峰期，王金蓉說，近幾期減班休息人數、家數都有增加，但實施無薪假的事業單位或人數是否會大幅攀升，仍有待觀察。