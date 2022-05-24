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陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓180、血氧低於85尖叫「不想活了」

聯合新聞網／ 綜合報導
主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。 圖擷自Facebook
主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。 圖擷自Facebook

知名主持人陳文茜在2019年被診斷出肺腺癌初期，同年3月她在台大醫院經手術成功切除腫瘤，但術後並未完全擺脫疾病，去年還曾暈倒3次，近日她再度發文闡述最近一次發病時，發生頭痛欲裂、出現血尿和血壓飆破180等險況，讓她感嘆活下去真的好累。

「血氧濃度上升至創紀錄95，多麼美好的一天」，陳文茜稱這是她五個月來最高的血氧濃度，她昨（23）日於臉書粉專發文，抒發被病魔折磨的心路歷程。

陳文茜描述，近一個月來天氣忽冷忽熱，導致她的血氧濃度幾乎都在90以下，一天深夜因日夜溫差大於10度，甚至誘發她全身的免疫攻擊，因此出現發燒、頭痛、血尿等症狀，心博跳到132，血壓飆高至180，血氧濃度也不足85，這些痛楚讓她一度出現「想就此解脫」的念頭。

絕望之餘她甚至對助理尖叫道，「我想走了，求你們照顧我的孩子們，我活得太累了」，所幸助理在身邊一直鼓勵她深呼吸，血氧濃度才逐漸回升到86、87，她的意識也逐漸清醒，服藥後一個鐘頭，各項身體數值恢復正常。

經歷此次驚魂，她表示會對未來每一個不疼痛的日子滿懷感激，還改編了歌曲「What a wonderful world」的歌詞勉勵自己，「我生了疾病，日子並不好過。但至少今天，我看見了湛藍的天空，朶朶白雲，至少今夜，是一個燦爛又蒙受祝福的一天，神聖溫柔的夜晚」、「儘管我老去了，病了：我不想感嘆，我不要哀愁，我只想歡呼：這是一個多麼美好的世界啊」。

網友們也在留言處給予暖心鼓勵，「文茜姐，就是很愛妳這麼熱愛世界、珍愛生命的讚嘆！」、「主持文茜世界週報是我很重要的精神糧食，謝謝妳～願妳健康平安」、「希望妳能如妳所願～每天都不過度疼痛，能不痛更好」、「喜歡妳的堅韌與柔軟，也安撫了正在急診室陪伴孩子的我」。

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陳文茜 肺腺癌 血氧偵測 高血壓

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