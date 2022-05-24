增設防疫門診 大林慈濟醫院守護鄉親健康

「小朋友上一次發燒是什麼時候？」「活動力還好嗎？」嘉義大林慈濟醫院已開設「小兒科確診關懷診」，醫師透過連線，為留在家中居家照護的小朋友問診，評估是否用藥，也提供家長就醫指引，讓憂心是否需要送醫的家長能安心。

疫情升溫，為因應確診者就醫需求，嘉義大林慈濟醫院配合嘉義縣衛生局，提供遠距醫療門診，由染疫民眾自行掛號的視訊診療門診、快篩陽視訊確認門診，衛生局派案的確診個案居家照護門診、小兒科確診關懷診，於急診大門外增設「防疫門診」。

周一至五，下午1點半到3點半，提供輕症或家用抗原快篩陽性的民眾相關評估採檢與診療服務（僅受理現場掛號，掛號時間至下午4點），24小時急重症綠色通道維持暢通，原有針對未染疫慢性病複診民眾提供的視訊看診服務，也持續開設。

大林慈濟醫院醫務秘書林庭光表示，大林慈濟醫院根據嘉義縣衛生局提供確診個案名單，開設確診個案居家照護門診，每天由醫事人員與醫師主動call out健康關懷，協助病情判斷，視病情提供抗病毒藥物或症狀治療藥物，並由親友代為領藥或社區藥師送藥到宅。若有需要，也會提供協助轉送急診的服務。

另，開設「快篩陽視訊確認門診」，居家隔離、居家檢疫、自主防疫及65歲(含)以上長者如快篩陽性，可自行掛號後，由醫師透過視訊，評估判斷是否確診，減少PCR篩檢的壓力。如果確診，會由衛生局安排居家照護關懷，視訊診療門診。